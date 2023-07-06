 

Раскрыта тайна кровавого водопада

06.07.2023, 0:08, Разное
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Ученые долгое время интересовались загадочным явлением, известным как “Кровавый водопад”, который находится в Антарктиде. Недавнее исследование позволяет нам лучше понять эту тайну. 

“Кровавый водопад” – это поток кроваво-красной воды, стекающий с ледника в Антарктиде. Это само по себе удивительное явление, но его происхождение долгое время оставалось загадкой.

Исследователи обнаружили, что этот ярко-красный цвет обусловлен присутствием высоких концентраций железа во льду. Железо окисляется в контакте с воздухом, придавая воде кроваво-красный оттенок. Это объясняет, почему вода приобретает такой необычный цвет.

Однако исследователи также обнаружили большое количество микроорганизмов в воде, включая различные виды водных вороноков и микроалг. Эти организмы играют важную роль в создании кислородных пузырьков, которые придерживаются кристаллов льда и усиливают кроваво-красный оттенок.


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