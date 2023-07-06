 

Узнали, почему умер человек с пересаженным свиным сердцем

06.07.2023, 0:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В данном случае человек умер от осложнений, связанных с внутривенным введением иммуноглобулинов, а не свиным ГМ-сердцем или свиным цитомегаловирусом (СЦМВ).

Пересадка органа была экспериментальной процедурой и не применяется в клинической практике. Возможные осложнения, связанные с пересаженным сердцем, могут быть разнообразными, это зависит от многих факторов, и каждый случай индивидуален.

Свиной цитомегаловирус (СЦМВ) – это вирус, который поражает свиней, но не является патогенным для большинства людей. Однако люди с ослабленной иммунной системой, включая трансплантированные органы, могут быть более подвержены инфекции СЦМВ. В таких случаях врачи и пациенты должны принимать меры предосторожности для защиты от этого вируса.

В основном внутривенные иммуноглобулины используются для лечения и профилактики различных болезней, связанных с иммунной недостаточностью. Некоторые осложнения, которые могут возникнуть от внутривенного введения иммуноглобулинов, включают аллергические реакции, инфекции и тромбозы. Однако конкретные причины смерти в данном случае требуют дальнейшего исследования и выяснения.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Раскрыта тайна кровавого водопада

05.07 / Елена Милашина прошла обследование в московской клинике

05.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Зверства поляков

05.07 / Плетение с шарфом и в форме галстука-бабочки: семь простых и стильных причесок для жарких летних дней

05.07 / Мнение: Путин опять проиграл Эрдогану

05.07 / Церковный праздник 6 июля 2023: что нельзя делать, приметы, что можно делать

05.07 / Уголовное дело

05.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Зато спасла кота

05.07 / Мнение: Зелёные против газовых плит, экологичные похороны и уголь как основа мировой энергетики

05.07 / Внедорожник BYD Fang Cheng Bao SF EREV SV получил название в КНР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика