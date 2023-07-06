Узнали, почему умер человек с пересаженным свиным сердцем

В данном случае человек умер от осложнений, связанных с внутривенным введением иммуноглобулинов, а не свиным ГМ-сердцем или свиным цитомегаловирусом (СЦМВ).

Пересадка органа была экспериментальной процедурой и не применяется в клинической практике. Возможные осложнения, связанные с пересаженным сердцем, могут быть разнообразными, это зависит от многих факторов, и каждый случай индивидуален.

Свиной цитомегаловирус (СЦМВ) – это вирус, который поражает свиней, но не является патогенным для большинства людей. Однако люди с ослабленной иммунной системой, включая трансплантированные органы, могут быть более подвержены инфекции СЦМВ. В таких случаях врачи и пациенты должны принимать меры предосторожности для защиты от этого вируса.

В основном внутривенные иммуноглобулины используются для лечения и профилактики различных болезней, связанных с иммунной недостаточностью. Некоторые осложнения, которые могут возникнуть от внутривенного введения иммуноглобулинов, включают аллергические реакции, инфекции и тромбозы. Однако конкретные причины смерти в данном случае требуют дальнейшего исследования и выяснения.