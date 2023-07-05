Плетение с шарфом и в форме галстука-бабочки: семь простых и стильных причесок для жарких летних дней

На лето, конечно, стоит выбить стрижку, которая не будет доставлять дискомфорта в жару. В 2023 г. в моде несколько вариантов таких причесок. Предлагаем вашему вниманию подборку стрижек, отлично подходящих для летних образов и оставляющих открытыми лоб и шею.

Плетение с шарфом

К примеру, для создания летней прически отличным решением будет использовать яркий шарфик или небольшую косынку. Такие аксессуары можно завязывать на голове разными способами, открывая одновременно шею и лоб. Также считается, что яркие шарфики очень красиво смотрятся в косах. Разумеется, шарф можно заменить и на яркие ленты.

В последнем случае допускается даже делать на концах косичек бантики. В 2023 г. такие прически будут в особенности модными. Но подходит этот вариант, конечно, только девушкам, не боящимся создавать смелые образы.

Высокая коса

Высокие косы в нынешнем сезоне считаются очень модной укладкой. Для создания такой прически сначала сделайте высокий хвост, а затем просто заплетите волосы в косу. В косу при желании можно вплести яркие ленточки. Вместо резинки при создании хвоста неплохой идеей будет использовать красивую заколку. Такие летние прически смотрятся еще эффектнее.

Заколки-крабы в виде галстука-бабочки

Заколки вообще в большой моде в этом сезоне. В особенности стильно и привлекательно будут смотреться прически, созданные с помощью заколок в виде галстука-бабочки. Удобством использования такого аксессуара, помимо всего прочего, считается быстрота укладки. Волосы, к примеру, можно заплести в косу, а затем заколоть на затылке. Отличной идеей также будет сделать с помощью заколки-бабочки простой гладкий хвост.

Резинки для волос

Резинки для волос смотрятся не так эффектно, как заколки, хотя могут быть не менее яркими. Но при этом они и более удобны в использовании. С помощью резинки можно сделать, к примеру, низкий хвост с эффектными завитками или собрать волосы высоко.

В тренде в 2023 г. тканевые резинки разной ширины. Помимо резинок, очень модными в 2023 г. будут шпильки с украшениями в виде роз. Конечно, такой аксессуар в прическе также будет смотреться очень эффектно.

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Как укладывать волнистые волосы

Летом многие девушки любят носить длинные волосы с мягкими пляжными волнами. Такие прически смотрятся очень стильно и привлекательно. Но распущенные волосы в жару могут стать причиной дискомфорта.

Между тем существуют варианты летних укладок, отлично подходящие для волнистых волос. Волосы с пляжными волнами, к примеру, можно заплести в богемную косу, из которой тут и там небрежно выбиваются пряди. Такой образ, по мнению стилистов, отличной идеей будет дополнить солнцезащитными очками в стиле ретро. 70-е в этом сезоне вообще в большой моде.

Платок «Пин-ап»

Мода 50-х годов прошлого столетия — не самый горячий тренд лета 2023 г. Однако высокий пучок на макушке в сочетании с ярким шарфом — это всегда актуальная классика, подходящая для девушек с любой внешностью. Считается, что такая прическа может стать очень неплохим выбором как для повседневной носки, так и для праздника. В 2023 г. прически «Пин-ап» с платками, по мнению стилистов, будут идеально смотреться с модной одеждой оверсайз.

Открытый лоб

Распущенные длинные волосы любят носить многие девушки. И не все, конечно, готовы отказаться от таких причесок даже в жаркое лето. Девушкам, которые не любят укладок, стилисты рекомендуют оставлять открытым летом хотя бы лоб. Длинную челку, к примеру, можно слегка взбить, а затем зачесать назад и закрепить шарфиком, ободком либо заколкой.

Тем, кто не любит наличия аксессуаров на голове, можно обойтись и небольшими малозаметными маленькими заколками. Ведь волосы челки обычно не слишком тяжелые. Маленькая заколка хорошо их удержит, но при этом не будет заметна в волосах. Соответственно, и сама прическа будет смотреться максимально естественно.