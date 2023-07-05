Мнение: Путин опять проиграл Эрдогану

Рубль сегодня уже побывал выше 91 – то есть буквально рвется вдаль, к заоблачным высям. Завтра-послезавтра, по всей видимости, произойдет знаковое событие для СМИ – евро пробьет отметку 100. Магия цифр! Так-то, по идее, пустяк – но у числа 100, помимо сакрального, есть и прямое практическое значение: впервые курс станет не дву-, а трехзначным, придется менять формат окошек для обозначения текущего курса в обменниках.

Любопытно, что в России в этом году как-то очень уж внимательно следили за выборами президента Турции, и, помню, СМИ буквально все уши прожужжали тем, что Эрдоган, дескать, “допустил слишком высокую инфляцию” и что “в последнее время турецкая лира очень уж сильно ослабла, и из-за этого все в Турции недовольны”. Изо дня в день! Думаю, даже тем, кто к Турции вполне равнодушен, в итоге вбили в голову, что в Турции какая-то прямо жуткая инфляция, доллар в Турции свирепствует и что Эрдоган в этом всем виноват.

Однако ведь прикол в том, что падение лиры к доллару в Турции за прошедший год МЕНЬШЕ, чем падение за тот же год рубля к доллару!! Год назад рубль был к доллару 53, а сейчас – 91!

В Турции Эрдоган чудом удержал власть “из-за слабости лиры”, но в России при всей слабости рубля ничего не происходит, население вполне равнодушно ко всем этим треволнениям и даже, судя по опросам, по-прежнему твердо верит, что доллар – валюта обреченная и вот-вот рухнет.

Факт, однако, в том, что 91 – это не 53 и даже не 64. Рубль слабеет, а это значит, что цены обязательно взлетят. При том, что реальная инфляция и так не прекращала свой галоп ни на день (в отличие от смирной официальной инфляции).