 

Владимир Пресняков бьет тревогу: Часть общества на грани раскола

05.07.2023, 22:55, Новости дня
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Один из самых выдающихся артистов современности присоединился к нашумевшему протесту. Его цель — остановить чудовищную трагедию, которая прямо сейчас угрожает России. Речь идет о легализации убийств, которую навязывают в рамках законопроекта о безнадзорных животных. Владимир Пресняков убежден: для народа нашей страны это недопустимо!

Певец вместе с союзниками направил письмо на имя президента России. Путина просят обратить внимание на жестокость и безрассудность политической инициативы, которую рассматривают депутаты. Владимир Пресняков выступает против эвтаназии бездомных кошек и собак, на которой настаивают некоторые чиновники из корыстных побуждений.

Если законопроект утвердят, несчастные дворняги будут массово умирать от рук человека. Причем за убийства предлагают платить из государственной казны. Уличных животных пора размещать в приютах и любящих семьях. Владимир Пресняков бьет тревогу. Помогите и вы — подпишите петицию против убийства четвероногих друзей.

“Большая часть нашего общества находится на грани серьезного раскола”, — говорится в письме, которое адресовали президенту.

Доброе отношение и сострадание к животным необходимы. Это обязательный критерий гуманного процветания и единения российского народа. Владимир Пресняков рассчитывает на поддержку — не проходите мимо и подпишите петицию.


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