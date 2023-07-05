Церковный праздник 6 июля 2023: что нельзя делать, приметы, что можно делать

6 июля в Русской Православной Церкви отмечается праздник в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, одной из величайших святынь. Этот день также известен как день Аграфены-Купальницы в народном календаре.

В этот день можно собирать лекарственные растения и плести венки, которые обладают особой силой. Утром можно умыться росой для здоровья. Хозяйки могут сеять репу, а на обед готовить кашу из толчёного ячменя и угощать ей путников и нищих. Девушки могут пустить венки в реку, чтобы узнать, когда им удастся выйти замуж.

Также в этот день можно париться в бане с кореньями и травами для крепкого здоровья. Вечером можно жечь костры с шиповником, чтобы привлечь удачу и изобилие.

Однако в этот день не стоит переедать, пить алкоголь и вести себя слишком буйно. Не следует заниматься домашними делами, лучше посвятить день отдыху. Нельзя быть в плохом настроении, унывать, желать кому-то плохого или осуждать кого-то.

Есть несколько примет погоды на этот день. Если 6 июля идет дождь, то через пять дней установится солнечная погода. Если не слышно пение соловья, то скоро поспеет ячмень. Если после дождя видна долго радуга, то ожидается сырая и пасмурная погода. Если вечером небо безоблачное и видны сверкающие зарницы, то скоро начнутся дожди. Если муравьи в день Аграфены-Купальницы спрятались в муравейник, то следует ожидать плохую погоду.