 

CNBC – знак единения с Россией — Саудовская Аравия вновь сократит добычу нефти

05.07.2023, 22:45, Новости дня
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Саудовская Аравия сказала о том, что продлит срок добровольного сокращения добычи нефти на август, пишет телеканал CNBC. По словам министра энергетики королевства принца Абдулазиза бин Салмана, это следует расценивать как знак тесного сотрудничества с Россией. Ранее он также говорил о том, что ОПЕК+ может «абсолютно» доверять Москве.


АР

Последний раунд добровольного сокращения добычи сырой нефти свидетельствует о сотрудничестве между производителями-тяжеловесами и одновременно союзниками — Россией и Саудовской Аравией, подчеркнул в среду министр энергетики королевства принц Абдулазиз бин Салман.

Как пишет телеканал CNBC, в понедельник Саудовская Аравия заявила, что продлит сокращение добычи на 1 миллионов баррелей в день, которое она первоначально наметила на июль, теперь и на август. В то же время РФ объявила о сокращении экспорта на 500 тыс. баррелей в день в следующем месяце.

Это добавится к чуть более чем 1,66 миллионов баррелей в день добровольного сокращения добычи, о котором некоторые члены Организации стран — экспортёров нефти и её союзники, известные как ОПЕК+, впервые объявили в апреле, а затем согласились продлить это решение до конца 2024 года.

В отличие от общих для альянса политических решений ОПЕК+, добровольное сокращение добычи не требует единогласного одобрения и не обязательно должно быть выполнено всеми членами группы.

Обращаясь к последним снижениям, согласованным Эр-Риядом и Москвой на август, на семинаре ОПЕК+ в Вене в среду, принц Абдулазиз пояснил: «В последнем шаге на этой неделе, да, мы все продолжаем наше добровольное сокращение, но опять же, часть того, что мы сделали с нашими коллегами из России, было также сделано для того, чтобы смягчить циничную сторону для наблюдателей в отношении того, что происходит с Саудовской Аравией и Россией».

Как отмечает CNBC, возникли некоторые вопросы относительно того, насколько РФ будет выполнять свои добровольные обязательства по сокращению добычи нефти, учитывая сохраняющуюся непрозрачность данных о потреблении нефти на НПЗ и морском экспорте, который с декабря больше не принимается в Европе и перенаправляется в Азию. Российская администрация приостановила публикацию официальной статистики по добыче нефти, природного газа и газового конденсата до апреля 2024 года, пишет телеканал со ссылкой на российское государственное информационное агентство ТАСС.

Сокращение экспорта, а не добычи, позволит участникам рынка, которые полагаются на данные независимых третьих сторон, проверить, насколько РФ соблюдает свои обязательства.

«Это было добровольное сокращение, которое не было навязано им… включая тот факт, что они сделают это за счёт экспорта, потому что это более значимо», — заявил Абдулазиз в среду.

В предыдущем июньском интервью телеканалу CNBC саудовский министр энергетики заявил, что ОПЕК+ может «абсолютно» доверять России.

«Но мне всегда нравилась фраза президента [Рональда] Рейгана: «Доверяй, но проверяй», — отметил он тогда, подчеркнув важную роль независимых источников в оценке производства. Группа ОПЕК+ руководствуется данными семи независимых, так называемых вторичных источников при изучении соблюдения отдельными странами-членами своих обязательств по добыче, поясняет CNBC.

Представитель ОПЕК+, который согласился говорить только на условиях анонимности из-за деликатного характера обсуждений, сообщил CNBC, что отношения между Москвой и Эр-Риядом в рамках ОПЕК+ выглядят хорошими.

Абдулазиз подчеркнул, что альянс производителей продолжит оказывать тесную поддержку рынку. «Я повторю слова [бывшего президента Европейского центрального банка Марио] Драги: мы сделаем всё, что необходимо. Не всё, что потребуется, а всё, что необходимо», — цитирует принца Саудовской Аравии телеканал CNBC.

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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