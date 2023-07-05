Мнение: Зелёные против газовых плит, экологичные похороны и уголь как основа мировой энергетики

1. Американские учёные дали зелёным ещё один предлог для борьбы против промышленности. Они выяснили, что природный газ вреден не только для климата, но и для здоровья (ссылка):



Ученые из Стэнфордского университета обнаружили взаимосвязь между готовкой еды на газе и раком крови. Результаты научной работы были опубликованы в журнал Environmental Science & Technology.

Оказалось, что газовые плиты выделяют изрядное количество бензола, таким образом, они гораздо вреднее, чем табачный дым.

Дело в том, что газовое оборудование повышает уровень канцерогена бензола, который способствует появлению сразу нескольких типов рака крови. Причем концентрация вредных веществ повышена не только на кухне, но и даже в самых дальних комнатах средней квартиры.

Таким образом, газовые плиты выделяют в 25 раз больше бензола, чем электрические, нанося определенный вред нашему организму.

Оказалось это примерно спустя век после начала использования газа как топлива. Раньше, видимо, газ бензол не выделял, или это обнаружить не могли, или с климатом все было нормально…

Лично я полагаю, что всё, имеющее хотя бы косвенное отношение к зелёнобесию, нуждается в тщательной проверке. Нужно быть совсем уж наивным, чтобы верить этой публике на слово в 2023 году.

2. Адепты экологической религии не только указывают человечеству, на чём следует готовить еду, но и навязывают свои жутковатые похоронные обряды (ссылка):



В Британии покойников предложили варить в кипятке с щелочью ради спасения планеты. Об этом сообщает BBC.

Необычный процесс получил название ресомация, или «водная кремация». Для его проведения тело погружают в герметичную камеру, наполненную раствором гидроксида калия, после чего давление там поднимается до 10 атмосфер, а температура повышается до 180 градусов Цельсия. В итоге спустя четыре часа от него остаются только кости, которые затем измельчаются в порошок и возвращаются родственникам, так же как и пепел после кремации. При этом жидкость, оставшаяся после процедуры, сливается в канализацию. Основатель компании Resomation, которая поставляет оборудование для ресомации, утверждает, что использованная жидкость не представляет вреда для окружающей среды и к тому же в ней нет следов ДНК усопших.

Главным преимуществом ресомации в организации называют ее экологичность — при водной кремации выбрасывается на 33 процента меньше количество вредных выбросов углекислого газа, чем при традиционной. Кроме того, для проведения первой требуется примерно на 14,2 процента меньше электроэнергии.

Подобная практика легальна в большинстве штатов США, Канаде и Южной Африке. В Великобритании она станет общедоступна в конце 2023 года — первой компанией в стране, предлагающей подобную услугу, станет Co-op Funeralcare. По словам управляющего директора организации, «свободные для захоронений земли на исходе», поэтому водная кремация могла бы помочь не только сократить объем выбросов углекислого газа, но и решить проблемы, возникающие в связи с ростом населения Земли.

Мне это кажется глупым. Учитывая развитие технологий, следовало бы как раз оставить ткани, в которых ДНК есть — ну, чтобы потомкам было удобнее исследовать генеалогическое дерево. Полагаю, самое практичное — оставить какую-нибудь небольших размеров кость, чтобы хранить её в шкатулке, а всё остальное или сжечь, или закопать.

3. Угольная энергетика, вопреки всем прогнозам и чаяниям зелёных, чувствует себя прекрасно, растёт в глобальном масштабе и остаётся главной отраслью мировой энергетики (ссылка):

Глобальная доля угольной генерации по итогам 2022 г. составила 35%. Наряду с высокой общей долей газовых и мазутных электростанций (25%), это обеспечило доминирование ископаемым источникам в мировой структуре выработки электроэнергии. Среди низкоуглеродных источников доминировали атомные (9%) и гидроэлектростанции (15%), тогда как на долю ветровых, солнечных и всех прочих генераторов на ВИЭ пришлось лишь 16%.

Глобальная выработка электроэнергии из угля по итогам 2022 г. выросла на 1%, достигнув 10 317 тераватт-часов (ТВтЧ), т.е. нового исторического максимума. Прирост в абсолютном выражении составил 106 ТВтЧ, что сопоставимо с годовым объемом энергопотребления в Казахстане.

Определенной неожиданностью стал тот факт, что Индия, вопреки многолетнему тренду, опередила Китай по темпам прироста угольной генерации (106 ТВтЧ vs 69 ТВтЧ).

При этом обе страны лидируют по темпам строительства новых генерирующих мощностей. По данным Global Energy Monitor, в 2022 г. по всему миру было введено в строй 45,5 гигаватта (ГВт) угольных ТЭС, из них на долю Китая приходилось 26,8 ГВт, а на долю Индии – 3,5 ГВт. В свою очередь, в глобальной структуре мощности строящихся угольных ТЭС общая доля двух стран к началу 2023 г. достигла 77%.

Это обеспечит им лидерство в наращивании спроса на энергетический уголь, в том числе за счет поставок из России.

По данным Energy Institute, чуть более 10% прироста спроса обеспечила Европа, где объем угольной генерации увеличился на 18,5 ТВтЧ, из них 15,9 ГВт приходилось на Германию.

Кстати, угадайте, какая страна в 2022 приросла регионами с большими запасами угля?