 

Андрей Воробьев: в декабре в Можайске откроется новое здание спортшколы по дзюдо и самбо

05.07.2023, 21:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Андрей Воробьёв проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и пообщался со спортсменами, которые с нетерпением ждут его открытия. Работы на объекте проводятся в рамках областной государственной программы.

По словам губернатора, новое здание спортивной школы олимпийского резерва будет открыто в декабре текущего года.

«Рад всех видеть. Сегодня приехали проверить, как идет строительство нового здания спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо. Долгожданный объект для всех, кто занимается этими видами единоборств. Открыть ФОК планируем уже в декабре этого года. Это большой проект. Здесь будут три спортзала. Плюс тренажерный зал, инструкторские, раздевалки. На 2025-2026 годы в Можайске у нас запланирован еще один крупный проект – реконструкция стадиона «Спартак». Сделаем футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, беговыми дорожками, площадку для баскетбола и волейбола», – прокомментировал Воробьев.

Ожидается, что комплекс будут посещать около 800 человек в день.

Спортивная школа олимпийского резерва в Можайске является одной из самых сильных в стране. Здесь занимаются сотни спортсменов под руководством 12 тренеров. Они достигают высоких результатов на международных и всероссийских соревнованиях. Несколько воспитанников этой школы входят в состав сборных команд Московской области и России.

Одна из известных спортсменок по самбо и дзюдо Карина Черевань поделилась, что с радостью и нетерпением ждёт открытия нового здания.

По ее мнению, комплекс станет сердцем города. Карина надеется, что теперь в Московской области будут проводить больше международных турниров, а местные жители начнут активнее приобщаться к здоровому образу жизни.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Предприниматели обсудили новый законопроект на экспертном совете думского комитета

05.07 / Возвращение на сцену: что известно о концерте жены иноагента Пугачевой по случаю 75-летия

05.07 / “Процесс необратимый”: врач объявила о конце жизни Светличной

05.07 / N-TV – американцы и немцы стали главными иностранными налогоплательщиками в России

05.07 / В школах Москвы увеличилась доля выпускников со 100 баллами благодаря проекту по подготовке к ЕГЭ

05.07 / “Все в сборе”: Орлова показала малютку-дочь с хрюкающим другом

05.07 / Победители премии “Посёлок года 2023” получили заветные награды

05.07 / “Дядя Юра лежит мертвый”: звезду российского кино настигла череда смертей

05.07 / Обозреватель The Hill – вопрос о профпригодности Байдена пора поставить ребром

05.07 / Секретная служба выясняет, как кокаин оказался в Белом доме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика