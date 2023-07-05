Предприниматели обсудили новый законопроект на экспертном совете думского комитета

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05.07.2023, 21:34, Новости дня
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Законопроект о реализации основных направлений налоговой и кредитно-денежной политике обсудили на экспертном совете комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. В дискуссии приняло участие руководство крупнейших бизнес-объединений (“Опора России”, “Российский союз промышленников и предпринимателей” (РСПП) и другие). С предложениями перед вторым чтением документа также выступили профильные эксперты.

Исполнительный вице-президент “Российского союза промышленников и предпринимателей” Мария Глухова считает вопросы, которые были озвучены во время обсуждения законопроекта, весьма волнующими для предпринимателей. “Для нас очень важно, что мы сегодня собрались в очном формате на такой эффективной площадке”, – сказала Глухова.

Президент общественной организации “Опора России” Александр Калинин отметил, что думский комитет проводит постоянную и систематичную работу с отраслевыми сообществами. Мол, эта площадка весьма эффективна для коммуникации между законодательной властью и бизнесом.

“Это правильный подход, когда глава комитета Андрей Макаров приглашает все ведущие бизнес-объединения для того, чтобы бизнес и эксперты могли донести свою позицию”, – подчеркнул Калинин.

Председатель экспертного совета комитета Михаил Орлов считает важнейшей задачей поиск правильного баланса между бюджетной обеспеченности и мерами налоговой поддержки предпринимателей.

Законопроект о реализации основных направлений налоговой и кредитно-денежной политике должны принять до конца весенней сессии Госдумы.


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