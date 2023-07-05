 

Внедорожник BYD Fang Cheng Bao SF EREV SV получил название в КНР

05.07.2023, 21:25, Разное
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В Сети появились подробности о новом внедорожнике BYD, который предложен под названием Fang Cheng Bao SF.

В Сети ранее уже публиковали некоторые подробности о транспортном средстве. Вместе с тем внедорожнику предложат гибридную силовую установку с общей мощностью 680 л.с. Автомобиль имеет улучшенную батарею с запасом хода до 1200 километров. Также эксперты указали, что разгон до 100 км в час займет около 4 секунд.

Пока более точные характеристики автомобиля остаются засекреченными. Остальные характеристики внедорожника Fang Cheng Bao SF будут раскрыты после официальной презентации транспортного средства.


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