Затор, он как разруха, — не на дорогах

Пробка перед Крымским мостом начала рассасываться, не пришлось российскому туристу поглазеть на разрушенный Мариуполь.



Пробка в сторону Крымского моста. Фото: Роман Соколов / ТАСС

На подъездах к Крымскому мосту до сегодняшнего дня был знатный затор. Со стороны Краснодарского края 3 июля длина пробки составляла 13 километров, но к утру 5 июля — только 4, и она продолжает заметно сокращаться. На месте работают сотрудники МЧС. Людям в машинах в очереди раздавали воду, на трассе установили биотуалеты.

Большие пробки начали образовываться еще в конце июня, и связано это с увеличением туристического потока и усилившимися мерами безопасности — досмотр въезжающих на мост автомобилей тотальный. А вот со стороны самого полуострова заторов почти нет — очередь длинной всего 200 метров, время ожидания составляет не более получаса.

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Пресс-служба Министерства транспорта РФ:

«1 июля в связи с ростом числа машин, направляющихся в Крым, а также проведением 100 процентов досмотра перевозимого багажа образовались автомобильные заторы на подъездах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края».

Глава ведомства Виталий Савельев заявил, что с 7 июля пассажирский паром «Керченский-2» будет работать круглосуточно и совершать до пяти круговых рейсов в сутки, он сможет перевозить до 200 машин в обоих направлениях.

Первые сообщения о пробке длиною в четыре километра появились в СМИ 29 июня. Глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко назвал причиной неблагоприятные погодные условия и обильные осадки. Водителям пришлось ждать досмотра до двух часов.

Уже 1 июля пробка растянулась на пять километров.

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Глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко:

«В ходе проведения Минтрансом РК мониторинга досмотровых мероприятий на Крымском мосту установлено образование очереди со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 5 км, время ожидания досмотра составило более двух часов».

Для решения проблемы с «установленным образованием очереди» на досмотровом пункте увеличили число сотрудников и усилили контроль за их работой, рассказал глава ведомства.

Не помогло.

Утром 2 июля пробка увеличилась до восьми километров. Затем — до 13.

Дошло до того, что жизнь отдыхающих стала одной из тем совещания Владимира Путина с членами правительства в минувший вторник.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что «с целью разграничения потоков» легковые транспортные средства направляются в пункты досмотра, автобусы следуют на вокзал, где проходят досмотр багажа, а грузы специального назначения направляются на отдельную полосу. По его словам, для нормализации дорожной обстановки увеличили количество сотрудников, которые досматривают транспортные средства, до 40 человек.

Путин в свою очередь поручил со всех сторон оценить рисковую идею:

направить часть потока туристов в Крым не по мосту, а через новые регионы России. Это значит — от Таганрога через Мариуполь Донецкой области, Мелитополь Запорожской и Геническ Херсонской областей.

По поводу возможных обстрелов ничего не говорилось. Кроме того, президент заявил, что Минобороны готово предоставить два больших десантных корабля вместимостью по 40 автомобилей каждый для перевозки через Керченский пролив.

Но, судя по всему, не потребовалось идти на столь радикальные меры. С сегодняшнего дня ситуация стала улучшаться. Вот что пишут в телеграм-чатах:

«В 10.49 встали в пробку, в 11.02 въехали на мост. Со стороны Краснодара».

«Проехали за час с небольшим от начала пробки. В 9.10 встали, в 10.20 уже на мосту».

«В пробке на мост простояли меньше 30 минут. Встали 10.30 и 10.55 уже на мосту».

«8.47 встали в пробку, 9.35 у сканера, водитель с доками в сканер, пассажиры через досмотр, без вещей, с доками».

При въезде на мост проводится досмотр — как ручной, так и посредством рентгеновского сканирования.

«На сканер вчера машин 10, но они медленнее идут, чем 100–200 машин на досмотр. Едут «Пазики» с работниками и туристические, они все без очереди. Возьмите с собой пустые пакеты-сумки типа Икеевских или Ашановских, чтобы в них сложить мелочевку, и то может не пригодиться, только если совсем много вещей будет разбросано. Сложите заранее на заправке или очереди, чтобы в машине не было бардака, и там не задерживать всех. И проситесь на досмотр, хотя первоначально кажется, что на сканер очереди совсем нет, и хочется туда заехать».

Похоже, как таковой пробки действительно уже почти нет.

Атмосфера в чатах преимущественно расслабленная. Люди обсуждают подробности отпуска, пляжи, кто откуда едет и каким составом, где лучше всего поесть… Идет обсуждение и дороги по материковой части — через «новые территории», но пока экстремалов, решивших проехать там, обнаружить не удается. Спорят почему-то об украинском языке, но обходится без серьезных нападок и прямых оскорблений. Быстро надоедает — обсуждение отпуска продолжается:

«Кто за чем едет. Многие едут в Крым для того, чтобы от этой цивилизации отдохнуть. Например, я езжу наслаждаться морем, природой, помедитировать, отдохнуть морально от всего…»

Только море, лето и жаркое июльское солнце. О гремящих под боком боевых действиях, гибели людей, окопах на бывших пляжах, летающих дронах не вспоминает никто. Может быть, идея провезти российских туристов через Мариуполь — не так уж плоха?

Макар Ситкин

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