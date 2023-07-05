Опасный вирус самоуничтожается при попытке заразить компьютеры жителей СНГ

Компания Uptycs, специализирующаяся на безопасности, обнаружила, что новая вредоносная программа, известная как Meduza Stealer, способна похищать данные с компьютеров пользователей.

TechRadar сообщает, что вирус имеет функцию самоуничтожения после попадания на компьютеры, а среди информации, похищаемой Meduza, есть данные о криптовалютах, паролях и двухфакторной аутентификации. Вредоносная программа также может похищать данные из реестра Windows и список установленных игр.

Программа уничтожит себя, чтобы скрыть свое существование, если связь между сервером злоумышленников и устройством будет нарушена или если устройство будет из СНГ или Туркменистана. Meduza Stealer можно приобрести в даркнете за годовую плату или единовременный платеж. Разработчики программы предлагают службу технической поддержки в Telegram, а также веб-интерфейс, позволяющий пользователям управлять украденными данными.

Подписка стоит 199 долларов в месяц, а полная покупка – 1199 долларов.