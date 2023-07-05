Рупор кремлевской пропаганды: Заявки на сожжение книг

В Швеции в ближайшее время должны состояться акции по публичному сожжению Корана, Библии и Торы. Соответствующие уведомления от поджигателей уже направлены в шведскую полицию, которая должна согласовать "мероприятия". По закону, публичное сожжение книг разрешено и юридических причин отказывать "акционерам" нет. В ходе последней такой акции полиция Швеции прямо заявляла, что у нее нет оснований для запрета сожжения книг. Свободная и демократическая страна.

Вполне очевидно, что наиболее острая реакция будет в исламском мире.

Само собой, данные "перфомансы" дадут Турции повод и дальше затягивать вопрос с вступлением Швеции в НАТО.

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