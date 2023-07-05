Сохраняем трезвый взгляд. Какая косметика и средства по уходу не нужны девушке

Многие девушки стремятся прибрести и попробовать каждую бьюти-новинку. Однако к покупке косметики и уходовых продуктов нужно подходить практично и рационально. Иначе вы можете совершить необдуманные траты. Далеко не все подобные средства приносят пользу красоте и здоровью кожи. Многие из них не дают никакого эффекта. В статье мы расскажем, какая косметика и средства по уходу не нужны девушке.

Праймер для ресниц

Этот продукт бесполезен, так как современная качественная тушь будет долго держаться на ресницах и без него. Праймер заставляет волоски испытывать двойную нагрузку, что со временем приводит к их выпадению.

Тушь для нижних ресниц

Некоторые производители выпускают отдельную тушь для нижних ресниц. В этой косметике нет никакой необходимости. Качественная тушь хорошо ляжет как на верхние, так и на нижние ресницы.

Полоски для очищения лица

В косметических магазинах можно встретить специальные полоски, которые предназначены для очищения лица от черных точек. Но они удаляют только верхнюю часть комедонов, а поры по-прежнему остаются закупоренными.

Кроме этого полоски раздражают кожу. Поэтому для избавления от черных точек лучше обратиться к косметологу. Он проведет профессиональную чистку лица.

Сыворотки от морщин

Ингредиенты сывороток от морщин не проникают в глубокие слои кожи. Они работают исключительно на поверхности и дают временный эффект. Если вы хотите омолодить лицо, то вам лучше воспользоваться аппаратными процедурами. Они доставляют полезные вещества в самые глубокие отделы кожи.

Скрабы для губ и тела

Здоровая кожа губ не нуждается в отшелушивании. Она обновляется самостоятельно. Если же у вас шелушатся губы, то нельзя использовать даже самые нежные скрабы. Это приведет к образованию ранок.

Что касается скрабов для тела, то на них не стоит тратить деньги. Вы можете легко изготовить отшелушивающие составы своими руками, используя оливковое масло, мед, кофе, сахар или соль.

Продукты с сочетанием ретинола и витамина С

Некоторые уходовые продукты одновременно содержат ретинол и витамин C. Но такая комбинация абсолютно бесполезна. Эти два ингредиента несовместимы, так как уменьшают эффективность друг друга. Поэтому ретинол и витамин C следует использовать по отдельности.

Косметика с эффектом ботокса

Ни одна косметика не поможет вам получить такой же омолаживающий эффект, как при уколах ботокса. Ее ингредиенты не проникают в глубь кожи. Их можно доставить туда только с помощью инъекций. Поэтому лучше сделать настоящие “уколы красоты” или пройти процедуры биоревитализации.

Продукты для улучшения фигуры и борьбы с целлюлитом

Косметика от жировых отложений и целлюлита в лучшем случае улучшает кровообращение и лимфодренаж. Но она не поможет вам устранить “апельсиновую корку” и улучшить фигуру. Гораздо эффективнее питаться здоровой едой, заниматься спортом и делать массаж.

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Большие наборы теней и кистей

Нет необходимости приобретать огромную палитру теней для век из нескольких десятков цветов. Практика показывает, что женщины используют не более 7-10 оттенков, которые им идут. Остальные тени лежат без дела в коробке, а затем их срок годности истекает.

Это относится и к огромным наборам кистей для макияжа. Большинством из них вы никогда не будете пользоваться. Эксперты считают, что в среднем женщинам достаточно 10-12 кистей профессионального качества.

Средства от сечения кончиков

Ни одно уходовое средство для волос не избавит вас от секущихся кончиков. Единственный способ борьбы с ними – это регулярная стрижка. Поэтому не тратьте средства на такие продукты, а почаще посещайте парикмахерскую.

Шампуни от перхоти

Если у вас образуется перхоть, то необходимо обратиться к косметологу или трихологу. Эта проблема требует комплексного лечения. Шампуни дают лишь временный эффект, так как не устраняют причину появления перхоти.