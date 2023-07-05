 

“Процесс необратимый”: врач объявила о конце жизни Светличной

05.07.2023, 20:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Неутешительные новости о здоровье знаменитости шокируют россиян год за годом. Семье стало невмоготу ухаживать за престарелой актрисой: из-за деменции она неоднократно пропадала. В итоге Светлана Светличная попала в общество сиделки. По слухам, вскоре после этого актрису отправили в психиатрическую лечебницу.

Терапевт Людмила Лапа оценила состояние звезды. По словам эксперта, “процесс необратимый”, но корректируется с помощью эффективного препарата. Не исключено, что Светлана Светличная уже принимает лекарство. Обычно его назначает невролог.

Врач объявила о конце жизни актрисы — при грамотном подходе он наступит нескоро. По мнению терапевта, Светлана Светличная должна научиться принимать любовь и ласку для снижения агрессии. “Она может прожить еще долго в хорошем состоянии”, — выразилась Людмила Лапа.

Иногда люди, которых одолевают негативные эмоции, пытаются восстановиться с помощью музыки. Как передает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, для достижения спокойного состояния лучше слушать любимые композиции, поскольку они помогают контролировать гормон стресса — кортизол.

А сайт VSE42.RU напоминает о положительном для психики свойстве медитаций. Светлана Светличная всегда была своенравной и эксцентричной, поэтому вполне возможно, что такая оздоровительная практика благотворно повлияет на ее жизнь.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Возвращение на сцену: что известно о концерте жены иноагента Пугачевой по случаю 75-летия

05.07 / N-TV – американцы и немцы стали главными иностранными налогоплательщиками в России

05.07 / В школах Москвы увеличилась доля выпускников со 100 баллами благодаря проекту по подготовке к ЕГЭ

05.07 / “Все в сборе”: Орлова показала малютку-дочь с хрюкающим другом

05.07 / Победители премии “Посёлок года 2023” получили заветные награды

05.07 / “Дядя Юра лежит мертвый”: звезду российского кино настигла череда смертей

05.07 / Обозреватель The Hill – вопрос о профпригодности Байдена пора поставить ребром

05.07 / Секретная служба выясняет, как кокаин оказался в Белом доме

05.07 / Телеканал ТНТ объявил о возвращении на экраны сериала о семье Букиных

05.07 / В Аршиновском парке завершена реконструкция каскадных прудов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика