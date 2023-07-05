Новый 748-сильный кроссовер BMW XM Label Red оценили в 185 тысяч долларов

Немецкий бренд BMW объявил о выходе максимальной версии кроссовера BMW XM 2024 модельного года.

В названии автомобиля появилась приставка Label Red. Стоимость кроссовера на американском рынке составит 185 тысяч рублей. Кроме того, новый экземпляр обладает 22-дюймовыми дисками, яркими суппортами. Кроме того, покупателям доступен улучшенный пакет доработок M Driver’s за 2,5 тысяч долларов. В максимальной конфигурации предусмотрели агрегат на 748 л.с. мощности. Также новинка получила 4,4-литровый бензиновый мотор в базовой комплектации.

Что касается остальных характеристик немецкого кроссовера, то на данный момент их не раскрывают до поступления в свободную продажу.