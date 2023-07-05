N-TV – американцы и немцы стали главными иностранными налогоплательщиками в России

Несмотря на боевые действия на Украине западные предприятия никуда из РФ так и не ушли, пишет N-TV. Три из четырёх компаний остались в стране. При этом самыми главными иностранными налогоплательщиками стали американцы и немцы. В прошлом году в российскую казну они занесли $402 млн, рассказывает немецкий телеканал.



AP

Американские и немецкие предприятия — это самые главные иностранные налогоплательщики в России, пишет N-TV. Об этом свидетельствуют данные Киевской школы экономики. К тому же после начала боевых действий на Украине из РФ ушла только одна треть всех немецких компаний.

Две третьих из них продолжают там работать. В прошлом году их общий доход достиг отметки в $23,2 млрд. При этом они заплатили в РФ $402 миллионов налогов. Среди стран ЕС это самый высокий показатель. При этом речь идёт о законном бизнесе, которого санкции не коснулись.

Доля тех западных предприятий, которые остались в РФ несмотря на боевые действия на Украине, ещё выше. Четыре из пяти компаний предпочли не покидать страну. При этом самые большие налоги платят американские фирмы.

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