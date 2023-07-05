 

Мнение: Медведев пишет сам…

05.07.2023, 19:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил всем злопыхателям, зубоскалящим, что он не сам пишет свои тексты, которые выкладывает в своем Telegram-канале.

И ответил, снайперски безупречно, выложив видео, в котором заявил:   «Если бы НАТО, прежде всего США и их вассалы, прекратило поставлять оружие и средства поражения Украине, то СВО завершилась бы буквально за несколько месяцев, а если они сейчас прекратят поставку оружия, то СВО закончится через несколько дней».

А еще Медведев снова фактически пригрозил ядерным оружием.

Дословно: «Вообще всякая война, даже мировая, может быть завершена очень быстро. Либо подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города — Хиросиму и Нагасаки. Они действительно тогда свернули военную кампанию. Цена — это жизнь почти 300 тысяч мирных граждан».

В общем, после этого видео, все разговоры, что Медведеву кто-то пишет тексты, несостоятельны. Он пишет сам.

Это во-первых. Во-вторых, Медведев, по всей видимости, не исключает применение ядерного оружия в ходе спецоперации России на Украине. Как американцы в 1945 году, которые «действительно тогда свернули военную кампанию». И Медведев, видимо, свято верит, что раз Япония не ответила США в 1945, значит,  и России в 2023-ом не ответят. Правда, Медведев, похоже, забыл, что ни у Японии, ни у японских союзников в 1945 году не было чем ответить. А в 2023 году у тех, кто поддерживает Украину, ответить есть чем. А поддерживают Украину, по словам зампреда Совбеза России, «…НАТО, прежде всего США и их вассалы».

В-третьих, Медведев, похоже, очень сильно рассчитывает на капитуляцию Украины и «мирный договор». Правда, не совсем понятно, о каком договоре о мире может идти речь,  если Россия не воюет с Украиной? А проводит всего лишь спецоперацию…

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Мнение: Иран вступил в ШОС, юанерублёвая торговля и финансовый разворот Турции

05.07 / Рисовая вода для волос: эффективное средство или миф?

05.07 / Сохраняем трезвый взгляд. Какая косметика и средства по уходу не нужны девушке

05.07 / Новый 748-сильный кроссовер BMW XM Label Red оценили в 185 тысяч долларов

05.07 / Samsung задумалась о выпуске “умных” колец

05.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Пригожину возвратили изъятые стволы

05.07 / В Китае уволили губернатора, зять которого пытался откосить от армии

05.07 / Широкая стопа или некрасивые пальцы: летняя обувь, которая скорректирует проблемные ноги

05.07 / В Румынии прекратили движение кванты света

05.07 / Компания Kia обновила компактный хэтчбек Picanto

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика