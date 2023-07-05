Мнение: Медведев пишет сам…

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил всем злопыхателям, зубоскалящим, что он не сам пишет свои тексты, которые выкладывает в своем Telegram-канале.

И ответил, снайперски безупречно, выложив видео, в котором заявил: «Если бы НАТО, прежде всего США и их вассалы, прекратило поставлять оружие и средства поражения Украине, то СВО завершилась бы буквально за несколько месяцев, а если они сейчас прекратят поставку оружия, то СВО закончится через несколько дней».

А еще Медведев снова фактически пригрозил ядерным оружием.

Дословно: «Вообще всякая война, даже мировая, может быть завершена очень быстро. Либо подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города — Хиросиму и Нагасаки. Они действительно тогда свернули военную кампанию. Цена — это жизнь почти 300 тысяч мирных граждан».

В общем, после этого видео, все разговоры, что Медведеву кто-то пишет тексты, несостоятельны. Он пишет сам.

Это во-первых. Во-вторых, Медведев, по всей видимости, не исключает применение ядерного оружия в ходе спецоперации России на Украине. Как американцы в 1945 году, которые «действительно тогда свернули военную кампанию». И Медведев, видимо, свято верит, что раз Япония не ответила США в 1945, значит, и России в 2023-ом не ответят. Правда, Медведев, похоже, забыл, что ни у Японии, ни у японских союзников в 1945 году не было чем ответить. А в 2023 году у тех, кто поддерживает Украину, ответить есть чем. А поддерживают Украину, по словам зампреда Совбеза России, «…НАТО, прежде всего США и их вассалы».

В-третьих, Медведев, похоже, очень сильно рассчитывает на капитуляцию Украины и «мирный договор». Правда, не совсем понятно, о каком договоре о мире может идти речь, если Россия не воюет с Украиной? А проводит всего лишь спецоперацию…

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

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