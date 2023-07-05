 

Samsung задумалась о выпуске “умных” колец

05.07.2023, 19:46, Разное
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Samsung, южнокорейская транснациональная IT-компания, подала на регистрацию три торговые марки в Ведомство интеллектуальной собственности Великобритании. Они могут быть использованы для новых носимых устройств компании. Об этом пишет SamMobile.

Речь идет о таких торговых марках, как Samsung Circle, Samsung Index и Samsung Insight. Все торговые названия зарегистрированы в категориях “носимый компьютер”, “умное кольцо” и “смарт-часы, смартфоны”.

SamMobile сообщает, что Samsung Circle может относиться к умному кольцу, фитнес-браслету или другому продукту компании. Журналисты также связали Samsung Index и Samsung Insight с устройствами виртуальной, смешанной или дополненной реальности, а также контроллерами, которые к ним прилагаются.

SamMobile пишет: “Детали слишком расплывчаты, чтобы мы могли точно знать природу или специфику любого из этих устройств”.

Издание также напомнило о том, что в феврале 2023 года Samsung и Qualcomm объявили о разработке гарнитуры смешанной реальности.


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