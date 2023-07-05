 

Рупор кремлевской пропаганды: Пригожину возвратили изъятые стволы

05.07.2023, 19:40, Разное
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Питерские СМИ с ссылкой на "Фонтанку" сообщают, что вчера Евгений Пригожин посетил управление ФСБ по Питеру, где ему было возвращено изъятое при обыске (после окончания попытки мятежа) стрелковое оружие, включая подарочный "Глок", который Пригожину когда-то подарил Шойгу.
Ранее Пригожину были возвращены 10 000 000 000 рублей наличности, часть из которых пойдут на выплаты бойцам ЧВК "Вагнер" и их семьям.
В связи с закрытием уголовное дела, Пригожин спокойно ездит по стране и разбирается с последствиями своих действий 23-24 июня. Новых уголовных дел в его отношении надо понимать нет. По различным эпизодам событий 23-24 июня, включая гибель летчиков, продолжаются разбирательства, на основе которых будут позднее решать вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении отдельных лиц.

Также стало известно, что Пригожин сохранит определенную часть бизнеса по снабжению продовольствием гос.структур.

Источник: Colonel Cassad


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