В Китае уволили губернатора, зять которого пытался откосить от армии

Губернатор провинции Чжэнлинь Ю Сян был с позором уволен со своего поста после того, как муж его дочери, 20-летний Ян Сюйвэй, попытался собрать медицинские документы, которые бы доказали его непригодность к военной службе.

В КПК этот поступок назвали «позором, который не смоет время».

В горком партии обратился врач медицинской комиссии военкомата, который проводил осмотр зятя губернатора. Молодой человек заявил, что у него есть проблемы со здоровьем, в том числе плоскостопие и вегетососудистая дистония. Подобное поведение возмутило членов компартии.

После короткого внутреннего расследования партийный суд постановил отстранить губернатора, опозорившего высокий статус чиновника, от должности, а спустя всего 3 дня из Пекина пришёл приказ уволить его с поста.

– Мне очень стыдно и нечего сказать в своё оправдание, – говорит Ю Сян. – Я сам вырастил столь пропавшую дочь, которая связалась с этим мерзавцем. Если бы о его поступке узнал я, я бы лично его застрелил. Надеюсь, что ударный труд на лесоповале поможет мне искупить свою вину перед Партией и лично председателем Си.

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