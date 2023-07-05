Широкая стопа или некрасивые пальцы: летняя обувь, которая скорректирует проблемные ноги

Иногда бывает так, что стопа не слишком красивая. Она может быть слишком широкой, пальцы длинными или же ступни очень тонкими. Именно поэтому очень важно правильно подобрать обувь, которая поможет несколько скорректировать имеющиеся недостатки. Вот летняя обувь, которая сейчас в моде и помогает сделать образ просто фантастическим.

Мюли

Если стопа широкая, есть множество различных моделей босоножек, которые станут самым лучшим выбором. Туфли без задника и сандалии с широкими ремешками помогут несколько скорректировать визуально стопу и сделать ее более утонченной.

Стоит отдать предпочтение моделям из замши или другого мягкого материала, чтобы чувствовать себя максимально комфортно. Что касается мюлей, то лучше всего выбирать модель на плоской подошве или на блочном каблуке. Если хочется скрыть пальцы ног, стоит выбирать мюли с закрытым носком.

Эта обувь очень шикарно смотрится вместе с джинсами с высокой талией, джинсовой юбкой или брюками. Что касается платьев, то босоножки с ремешками лучше всего подойдут для создания гармоничного и более романтичного образа.

Сандалии с ремешками

Многие считают, что людям с тонкими ногами легко подобрать обувь. Однако это совсем не так.

Лучше всего выбирать легкие сандалии. Тонкий ремешок вокруг щиколотки поможет выделить ноги, создав дополнительный объем.

Босоножки с закрытым и заостренным носком отлично подходят для худощавых ног.

Сандалии-гладиаторы или плетеные сандалии

Это идеальный вариант обуви, если хочется скрыть не слишком привлекательные пальцы.

Эспадрильи — незаменимая вещь, которая скрывает пальцы на ногах. Кроме того, это модель, которая хорошо сочетается с джинсами или платьем в богемном стиле.

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Плетеные сандалии очень немного скрывают ноги и имеют привлекательный и эстетичный вид. Кроме того, такая модель позволит ногам свободно дышать. Эта обувь помогает придать образу особую женственность.

Какие сандалии носить, если отекают ноги

Достаточно сложно правильно подобрать обувь, когда ноги опухают от жары летом. В таком случае лучше всего носить открытые мюли или удобную ортопедическую обувь. Это позволит чувствовать себя максимально комфортно.

Если же есть вальгусная деформация, то стоит выбирать обувь, разработанную специально для этого вида проблемы.

Какая обувь лучше всего подойдет на лето

Чтобы чувствовать себя максимально комфортно во время летней жары, то стоит выбирать модели, выполненные из натуральных материалов. Отличным вариантом станет замша, кожа, текстиль. Это помогает предотвратить появление опрелостей и грибковых болезней стопы.

Нежелательно выбирать обувь с узким мысом. Это приводит к болезненным наростам на пальцах. Пятка должна быть закрытой. При этом задник важно выбирать максимально мягкий.

Каблук не должен быть слишком высоким, так как это может привести к различного рода проблемам с ногами. Отличным вариантом станет его высота 3-5 см. Это обеспечит комфорт при носке.

Учитывая все эти советы, можно правильно подобрать обувь, которая не только будет выглядеть очень стильно, но и позволит чувствовать себя максимально комфортно.