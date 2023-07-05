“Все в сборе”: Орлова показала малютку-дочь с хрюкающим другом

Ведущая телепроекта “Дом-2” ломает стереотипы один за другим. Она приютила дома целую свору собак, доказав, что от этого жизнь становится только слаще. На пятом десятке лет Ольга Орлова встретила мужчину мечты и вышла за него замуж, а в 45 родила абсолютно здорового ребенка.

Сейчас ведущая проживает счастливые дни, ведь ее окружают любимые люди и питомцы. Звезде никогда не скучно, ведь внимания просят все домочадцы. В микроблоге Ольга Орлова показывает забавные сцены при участии членов семьи.

Недавно звезда шоу “Дом-2” решила запечатлеть себя на видео вместе с полугодовалой дочерью Аней. Голубоглазая малышка растет копией отца, но Ольга Орлова не в обиде. Пока знаменитая мама возилась с крошкой перед камерой, к ним подбежал мохнатый пес Бруно. Зверек уселся рядом с хозяйкой и радостно хрюкнул.

Видео, на котором Ольга Орлова показала малютку-дочь с четвероногим другом, опубликовал Пятый канал. “Все в сборе утром”, — произнесла на камеру знаменитость.

Напомним, собаки телезвезды только рады появлению ребенка в доме. Хвостатая барышня по кличке Дина взяла на себя обязанности няни. Животное внимательно наблюдает за маленькой Аней и охраняет ее как зеницу ока. В шутку Ольга Орлова подмечает, что Дина “присвоила” себе ее дочку.