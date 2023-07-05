 

Компания Kia обновила компактный хэтчбек Picanto

05.07.2023, 18:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Южнокорейский бренд Kia официально презентовал новый хетчбэк под названием Kia Picanto.

Выпущенный экземпляр представляет собой второй рестайлинг, который обладает более ограниченным набором улучшений. Вместе с тем новинка имеет современную головную оптику, стильные бамперы и улучшенные крылья. Кроме того, производителем предложены новые 16-дюймовые диски для топовой комплектации.

Под капотом хетчбэка установили 1-литровый бензиновый двигатель на 76 л.с. мощности с автоматической коробкой передач. В настоящее время уже принимают заказы на покупку обновленного хетчбэка Picanto для внутреннего рынка Южной Кореи.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / «Мои молили о помощи, но за ними никто не вернулся»

05.07 / Складной телефон Xiaomi оснастят флагманской камерой Lecia

05.07 / «Рука Фатимы» символизирует защиту: магические предметы, которые привлекают удачу и благополучие

05.07 / Генсек НАТО объявил о решении исключить Францию из-за беспорядков

05.07 / АВТОВАЗ запустит производство обновлённого внедорожника LADA Niva Legend

05.07 / Исламский космос

05.07 / В Китае создали “умный” велосипед, с которым можно поболтать

05.07 / у Алексея Навального и Дарьи Донцовой обнаружили признаки рогов

05.07 / “Симпатичен” – Дана Борисова о связи с экс-мужем Булановой

05.07 / Михалков жестко осадил коллегу по цеху: Никогда не будет у меня сниматься

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика