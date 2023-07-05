Компания Kia обновила компактный хэтчбек Picanto

Южнокорейский бренд Kia официально презентовал новый хетчбэк под названием Kia Picanto.

Выпущенный экземпляр представляет собой второй рестайлинг, который обладает более ограниченным набором улучшений. Вместе с тем новинка имеет современную головную оптику, стильные бамперы и улучшенные крылья. Кроме того, производителем предложены новые 16-дюймовые диски для топовой комплектации.

Под капотом хетчбэка установили 1-литровый бензиновый двигатель на 76 л.с. мощности с автоматической коробкой передач. В настоящее время уже принимают заказы на покупку обновленного хетчбэка Picanto для внутреннего рынка Южной Кореи.