Складной телефон Xiaomi оснастят флагманской камерой Lecia

Президент компании Xiaomi Лу Вейбинг рассказал в социальной сети Weibo, что складной смартфон Xiaomi Mix Fold 3 появится в продаже в августе 2023 года. Вейбинг также опубликовал изображение с новой фабрики, где, по данным сайта, будет собираться складной флагман.

Вэйбин подтвердил, что смартфон будет иметь четыре объектива камеры Leica и будет тоньше, чем раньше. Флагманский складной смартфон Xiaomi представят в ближайшее время, но информации о нем пока мало. Ожидается, что Mix Fold 3 будет похож на своего предшественника и заработает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2. Он также будет оснащен той же системой камер, что и флагман Xiaomi 13 Ultra. Она включает в себя четыре 50-мегапиксельные камеры.

Цена и точная дата презентации телефона пока не раскрываются. По данным одного из инсайдеров Ice Universe, Xiaomi Mix Fold 3 будет доступен только в Китае.