«Рука Фатимы» символизирует защиту: магические предметы, которые привлекают удачу и благополучие

Даже если человек является весьма целеустремленным и трудолюбивым, для достижения успеха ему нужна еще и удача. А для этого психологи рекомендуют создавать у себя так называемое удачливое мышление. Оно состоит в том, чтобы начать чувствовать себя счастливым. А в этом могут помочь символы удачи, которые использовались человечеством на протяжении веков в различных культурах.

Попробуйте выбрать любой магический предмет (или несколько предметов) из приведенного ниже списка и разместить его у себя в жилище или на прилегающем к нему участке. И каждый раз, когда вы будете созерцать его, представляйте, что вы наполняетесь его позитивной энергией и привлекаете удачу и благополучие.

Статуя Будды

Сторонники эзотерических учений утверждают, что размещая в доме или возле него статую Будды, вы тем самым создаете в окружающем пространстве гармонию, мир, процветание, получаете положительную энергию и оздоравливаетесь.

Одна из версий этой статуи – счастливый Будда, или хотэй, один из “семи богов счастья”, божество общения, веселья и благополучия, считается наиболее действенной для привлечения изобилия и удачи.

Статую следует размещать в чистом незагроможденном месте, подальше от какой-либо техники, на подставке, лучше в саду, лицом на восток.

“Магические” животные

Удачу приносят как статуэтки, так и рисунки, и фотографии животных, которым приписывается магическое воздействие. Древние индийцы, египтяне, греки и кельты считали быка приносящим удачу.

Китайцы и ирландцы издавна рассматривали кролика и свинью как символ плодородия и изобилия, а золотые рыбки, помимо указанных аспектов, еще ассоциировались и с гармонией. В азиатских странах считается, что лягушка приносит удачу, помогая достигать процветания.

Скорее всего, из Индии пришло почитание слонов, фигурки которых раньше можно было увидеть почти в каждом доме. Особенно “счастливыми” считаются изображения или статуэтки, где хобот поднят кверху. Это символ высокого статуса и привлечения удачи.

“Магических” животных размещают таким образом, чтобы они постоянно находились на глазах у их владельца.

Подкова

Древние предания гласят, что халдеи, племена семитов, жившие в Месопотамии (ныне Ирак) на заре цивилизации, верили, что подкова приносит удачу, потому что это символ, напоминающий полумесяц. А он олицетворял множество лунных богинь, которые защищали людей от зла.

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Когда вы вешаете подкову, убедитесь, что ее концы направлены вверх, чтобы ваша удача, находясь как бы в чаше, не покидала вас. А вот у ирландцев принято закапывать подкову под краеугольный камень нового здания, чтобы привлечь в дом благополучие.

Хамса

Это амулет в виде ладони, название которого с иврита переводится как “пятерица”. Он возник в древнееврейской культуре, будучи связанным с Мириам, сестрой Моисея, а также почитается среди ближневосточных христиан как “рука Марии”. В исламской культуре речь идет о “руке Фатимы”, которая была дочерью пророка Мухаммеда.

Независимо от религиозной традиции, этот символ защиты и удачи. Его носят как украшение или вешают на стены по всему дому, чтобы привлечь процветание.

Амулет от сглаза

На протяжении веков жители Ближнего Востока, Греции и Турции ассоциировали этот оберег с защитой от проклятий. Он представляет собой изображение глаза и может быть сделан из золота, серебра или стекла, часто с голубой радужкой. Считается, что он защищает от ревности, негативной энергии, направленной в сторону человека тем, кто желает ему зла. Этот символ можно носить как украшение или повесить на стену.

Китайский иероглиф Фу

Этот символ из китайской письменности означает удачу или везение. Он символизирует одного из трех “звездных богов” и часто изображается как божество мужского пола, отмеченное этим иероглифом. Считается, что изображение этого знака повышает положительную вибрацию окружающего его пространства и помогает чувствовать себя удовлетворенным жизнью.

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Мифические существа

Драконы и единороги – это мифические существа, которые символизируют и приносят удачу. В азиатских культурах драконы очень популярны и рассматриваются как источник силы. Считается, что они дают силу, здоровье, успешность.

Единороги впервые появились в письменности и в искусстве Древней Греции как свирепые животные. Но столетия спустя этот мифический конь в Средние века стал символом добра, отгоняющим зло и приносящим удачу. Одновременно он ассоциировался с Иисусом Христом.

Сакральная геометрия

Это понятие отражает совокупность представлений о мире – религиозных, мифологических – связанных с идеей о том, что все геометрические формы созданы природой. Сакральную геометрию использовали на протяжении веков в мировых религиях, в храмовой архитектуре, иконографии, живописи и при создании священных мест – рощ, источников.

В качестве приносящих удачу и благополучия используются и простые рисунки – круги, треугольники. Однако по большей части это сложные узоры и формы, которые основаны на математических формулах. Развешивание таких изображений дома или в офисе помогает достичь состояния покоя и гармонии. Их можно использовать и в процессе медитаций, направленных на вхождение в состояние единения с мирозданием.