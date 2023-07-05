 

Генсек НАТО объявил о решении исключить Францию из-за беспорядков

05.07.2023, 17:33, Разное
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Во время внеочередного саммита НАТО в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг принял решение об исключении Франции из объединения из-за хронической неспособности навести порядок.

На мероприятии присутствовали лидеры большинства стран-участниц Североатлантического договора; решение ещё предстоит утвердить в ходе формального голосования.

Столтенберг был вынужден констатировать: французские системы безопасности не способны справляться с актуальными вызовами и предотвращать
провокации.

– Согласно информации наших источников, до 20% полицейских сдались протестующим. Из них большинство поступили так просто потому, что их попросили, – сказал он. – Это очень печальные цифры. Франция представляет собой образ страны, которая создаёт проблему для альянса, а не усиливает его. Мы сегодня принимаем тяжёлое, но необходимое стратегическое решение.

Кто займёт освободившееся место, пока неясно – по словам генсека, необходимо приоритетно рассмотреть заявки Молдавии и Грузии, но говорить о конкретных перспективах пока рано.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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