Победители премии “Посёлок года 2023” получили заветные награды

Более 30 профессионалов из сферы девелопмента, консалтинга, архитектуры и загородного проектирования, входящих в жюри премии, выбрали лучшие проекты, а независимый консультант премии – компания «Технологии доверия» провела аудит голосования и проверила, чтобы все было верно.

Победителями премии «Посёлок года 2023» стали:

* Лучший посёлок класса Бизнес в Москве и Московской области: “Пионер”

* Лучший региональный коттеджный посёлок класса Бизнес: Город L-Town

* Лучший посёлок класса Элит в Москве и Московской области: Маслово Forest Club

* Лучший проект-концепция посёлка класса Комфорт Москва и Московская область: Дмитров Дом

* Лучший проект-концепция посёлка класса Бизнес Москва и Московская область: Сабурово Клаб

* Лучший проект-концепция регионального посёлка класса Комфорт: Сахарово парк

* Лучший проект-концепция регионального посёлка класса Бизнес: Негород Токсово

* Лучший проект-концепция посёлка класса Элит: LUCHI

* Лучший коттеджный поселок без подряда: Crystal Istra

* Лучший посёлок таунхаусов: Паруса Мечты

* Лучший мультиформатный посёлок Москва и Московская область: Дмитров Дом

* Лучший региональный мультиформатный посёлок: Паруса Мечты

* Лучший посёлок класса Комфорт: Соловьи. Посёлок с собственным лицом

* Лучшая концепция инфраструктуры и благоустройства: Сабурово Клаб

* Посёлок с лучшей архитектурой: Город L-Town

* Девелопер года: ГК «Галс-Девелопмент»

* Гран-при: Мечта

* Персона года: Шлотгауэр Андрей Викторович

Соорганизатор премии «Восток-Медиа», Генеральный партнер «Галс-Девелопмент». Отраслевые партнеры dvizhenie / advertising & design, Территория Ландшафта, aVIRA PRIVATE JETS. Независимый партнер «Технологии доверия». При поддержке интернет-портала Сottage.ru.

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