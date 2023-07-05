 

“Дядя Юра лежит мертвый”: звезду российского кино настигла череда смертей

05.07.2023, 17:31, Новости дня
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Андрей Назимов – звезда российского кино. В его фильмографии – несколько десятков проектов. Среди известных – “Черная молния” (2009), “Духless” (2015), “Елки 6” (2017), “Елки последние” (2017), “На Париж” (2019), “Вторжение” (2019), “Воскресенский” (2021), “Триггер-2” (2022).

Четыре года назад Назимов расстался с актрисой Марией Ахметзяновой, которая в 2012 году подарила ему сына Даниила. Актер часто проводит время с сыном. В этом году мальчику исполнилось 11 лет. Смотря на своего сына, артист понимает, что тот растет другим.

В недавнем интервью Назимов рассказал, что его детство было тяжелым – не такое, как у него наследника. Андрей вспомнил, как в 1990-х и начале 2000-х его настигла череда смертей. Мол, тогда жизнь не ценилась, и подростки могли расправиться с человеком прямо во дворе.

“Ты мог вечером поздороваться с соседом, а наутро сестра будит тебя и говорит, что дядя Юра лежит мертвый на детской площадке. Девчонок-одноклассниц находили под лестницей изнасилованными. Я видел много ужасного, много боли, нелепых смертей”, – цитирует актера WomanHit.

Андрея Назимова, как он сам признался, спасло творчество. По словам артиста, пережитое помогает ему в работе, удается нащупать нужный нерв для передачи эмоций.


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