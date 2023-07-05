АВТОВАЗ запустит производство обновлённого внедорожника LADA Niva Legend

Отечественный автогигант «АвтоВАЗ» начал выпуск обновленного внедорожника LADA Niva Legend.

Автомобиль отличается подкрылками колесных арок, бамперами, деталями интерьера салона. Также предусмотрели более улучшенные технические параметры. Пока производитель умалчивает подробности о производительности и сроках поступления в продажу. Эксперты предполагают, что новинка появится в свободной продаже к концу текущего года. Новинка отличается формой подфарников и другими деталями.

Под капотом могут использовать силовой агрегат на 106 и 126 л.с. мощности. Также новинка обладает улучшенной динамикой разгона, чем выгодно превосходит остальных конкурентов.