 

АВТОВАЗ запустит производство обновлённого внедорожника LADA Niva Legend

05.07.2023, 17:25, Разное
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Отечественный автогигант «АвтоВАЗ» начал выпуск обновленного внедорожника LADA Niva Legend.

Автомобиль отличается подкрылками колесных арок, бамперами, деталями интерьера салона. Также предусмотрели более улучшенные технические параметры. Пока производитель умалчивает подробности о производительности и сроках поступления в продажу. Эксперты предполагают, что новинка появится в свободной продаже к концу текущего года. Новинка отличается формой подфарников и другими деталями.

Под капотом могут использовать силовой агрегат на 106 и 126 л.с. мощности. Также новинка обладает улучшенной динамикой разгона, чем выгодно превосходит остальных конкурентов.


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