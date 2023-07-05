АВТОВАЗ запустит производство обновлённого внедорожника LADA Niva Legend
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Отечественный автогигант «АвтоВАЗ» начал выпуск обновленного внедорожника LADA Niva Legend.
Автомобиль отличается подкрылками колесных арок, бамперами, деталями интерьера салона. Также предусмотрели более улучшенные технические параметры. Пока производитель умалчивает подробности о производительности и сроках поступления в продажу. Эксперты предполагают, что новинка появится в свободной продаже к концу текущего года. Новинка отличается формой подфарников и другими деталями.
Под капотом могут использовать силовой агрегат на 106 и 126 л.с. мощности. Также новинка обладает улучшенной динамикой разгона, чем выгодно превосходит остальных конкурентов.
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