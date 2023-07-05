Исламский космос

Как Кадыров соперничает с арабскими шейхами, забыв, что пророк не запрещал женщине осваивать Вселенную. «Зеленый кот» — о запуске первого чеченского спутника «Ахмат-1» и не только.



Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», аппаратом «Метеор-М» № 2-3 и 42 попутными космическими аппаратами российского и иностранного производства с космодрома Восточный. Фото: Роскосмос Медиа / ТАСС

«Да возвестят правоверным! В благословенный день Арафа месяца аль-Каада 1444 года от Хиджры небесный свод осветил чеченский спутник «Ахмат-1». Так могло бы начинаться сообщение о запуске космического аппарата, созданного при участии чеченских студентов 27 июня, в любимой читателями традиции арабских преданий. Но прогресс неумолим: президент Рамзан Кадыров оповестил мир посредством торжественного поста в аккаунте Instagram*. О том, что такое студенческий и «исламский» космос и как он взаимодействует с мировой индустрией, рассказывает Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, автор YouTube-канала «Открытый космос Зеленого кота».

— Виталий, «Ахмат-1», по сообщениям СМИ, должен регистрировать служебные сигналы самолетов. Популярный сервис сбора данных о таких сигналах — flightradar. Он очень хорошо знаком журналистам, пользуются его данными и обычные люди. А каков функционал чеченского спутника?

— Специальные передатчики на всех самолетах передают по обычной радиосвязи свое направление движения, положение в пространстве. Эти сигналы принимают службы аэропортов, другие самолеты. Таков один из инструментов повышения безопасности полетов.

Сигналы распространяются во все стороны, и вверх — тоже. Поэтому их можно фиксировать из космоса, там даже более благоприятные условия для их приема. Космические аппараты на орбитах 400–600 км могут собирать информацию о воздушном движении с большого количества самолетов вдоль своей орбиты.

Тот же flightradar бо́льшую часть информации собирает с наземных станций. Но информацию с некоторых самолетов (например, над океаном) сопровождает специальной пометкой том, что сигнал получен с помощью спутника. Вот такой датчик полетел и на чеченском аппарате.

— Получается, что одинокий спутник «Ахмат-1», не включенный в специальные системы сбора данных, просто получает все сигналы подряд и без разбора, которые принимает при полете по орбите? Какую задачу в этих обстоятельствах ставили его создатели?

— Мы знаем, что не знаем, работает ли спутник. Поэтому рано говорить, что он уже получает данные с самолетов. Это очень небольшой спутник из класса кубсатов, им свойственна низкая надежность. Многие из них выходят из строя сразу и даже не присылают о себе никакой телеметрии.

Надо подождать подтверждения, потом специалисты должны включить этот приемник для передачи данных на Землю. Вот в этой комплексной работе и будут принимать участие студенты Чеченского и Юго-Западного госуниверситетов.

ЮЗГУ в Курске — изготовитель платформы для этого космического аппарата. Это вся конструкция и системы: солнечные батареи, радиопередатчик, бортовой компьютер, каркас и так далее. На эту платформу установили приемник сигналов с самолетов, и вряд ли он имеет чеченское происхождение. Специалисты ЮЗГУ с чеченскими студентами будут включать «Ахмат-1».

— Но можно ли с какой-то пользой использовать сигналы, принимаемые этим спутником с самолетов, если все пройдет штатно?

— Ему не нужно передавать все сигналы, которые он слышит. Ведь никакого сервиса за ним не стоит. Данные на Землю он будет передавать в радиолюбительском диапазоне, их нельзя использовать в коммерческих целях. Этот проект необходим студентам для получения опыта работы с космическими аппаратами, применения полезной нагрузки, контроля ее состояния и работоспособности. Это именно учебный спутник, его задачи — образовательные.

— Вы упоминали, что комплектующие для «Ахмат-1» могли купить на AliExpress. Это не преувеличение?

— Мы не знаем происхождения компонентов. Но качество их вполне может быть сравнимо с качеством тех, что продаются в том числе и на AliExpress. За рубежом сейчас появились специальные магазины, где можно покупать оборудование для несложных кубсатов.

В целом это компоненты бытового класса, их используют уже и для космических аппаратов.

То есть подобный спутник сегодня действительно можно построить из компонентов с AliExpress. Это мировая тенденция — жертвуя надежностью ради простоты и удешевления, так делают все.

— Раньше студенты и мечтать не могли об участии в создании спутников в рамках того, что в СССР называли научно-техническим творчеством молодежи. А какие еще вузы и компании в РФ имеют такие программы?

— Уже более пяти лет развивается программа Space-π, по которой любое образовательное учреждение РФ может запустить свой спутник, обосновав положенным образом свою полезную нагрузку и получив федеральный грант. Какую-то часть средств необходимо внести самостоятельно. В последние годы программа расширяется.

До 2022 года делалось очень много. Чтобы такие массовые результаты появились, многие люди работали чрезвычайно активно. Поэтому ракета «Союз-2.1 Б» 27 июня вывела на орбиту вовсе не один «Ахмат-1». Вместе полетели аппараты по образовательным программам из Самары, Новосибирска, Тюмени, Кузбасса, Бауманского университета, несколько аппаратов из Санкт-Петербурга. С ними вместе полетел даже спутник продвинутой средней школы № 29 из Подольска.

— Несправедливо, что благодаря пиару вся страна услышала только про «Ахмат-1». Для массового читателя остальных спутников, в которые студенты вложили столько сил и талантов, как бы и не существует.

— Это даже не чистый пиар. На Instagram* Кадырова подписано три миллиона человек. Таковы его медийные возможности. А на ресурс московской лаборатории «Стратонавтика» подписалось в тысячу раз меньше. Там есть своя образовательная программа. До этого лаборатория запускала приборы на 20–30 км на воздушных шарах.

А ведь проект «Стратонавтики» намного интереснее чеченского.

Это спутник-носитель, который должен отделить от себя еще более маленькие спутники с оригинальной конструкцией. Компания фактически задает новый стандарт.

Бауманцы испытывают в своем проекте плазменный двигатель. Компания Sputnix, которая сейчас входит в группу АФК «Система», запустила небольшой, но мощный аппарат для съемки Земли. Несколько спутников, улетевших вместе с «Ахмат-1», будут заниматься регистрацией рентгеновского излучения, это область теоретической физики. Но большинство СМИ, конечно, купилось на слово «Ахмат».

— Образовательные проекты в космосе имеют все развитые страны. Какое место среди них занимает Россия?

— В прежние годы РФ сильно отставала. К проектам в космосе могли изредка подключаться имеющие космическую специализацию с советских времен МАИ, Бауманский университет, Военно-космическая академия имени Можайского и университет в Самаре. Поэтому мы догоняем.

Далеко впереди США, Китай, многие страны Европы. Студенческие космические аппараты из Японии уже летали к астероидам. Наши студенты на межпланетные орбиты пока ничего не запускали. Но Индию мы в этом плане обходим. В списке космических держав мы по развитию образовательных программ в космосе находимся чуть ниже середины.

— Но динамика российского образования в этой сфере положительная?

— Да. Этот пуск «Союз-2.1 Б» был рекордным в том числе и по количеству выведенных аппаратов. И бо́льшая часть их — образовательная.

Добавим, что и аппараты частных компаний были выведены, это для нас серьезное достижение на фоне общего удручающего состояния российской космонавтики.

— Так сколько всего было выведено на орбиту спутников заодно с «Ахмат-1»?

— От разгонного блока отделилось 43. Из них один — главный груз, гидрометеорологический спутник «Метеор-М» весом более трех тонн. Кроме него, запущено 39 российских спутников и три иностранных: для Эмиратов, Малайзии и образовательный спутник Белорусского университета. Из 39 российских спутников 16 запущены как раз по программе Space-π. Еще восемь построены нашими университетами по отдельной программе. И несколько спутников принадлежит частным компаниям.

— Когда какая-то страна сегодня запускает свой спутник, мы по привычке считаем, что это продукт ее космической индустрии. Но ведь в действительности эти аппараты строятся международными концернами по обычному коммерческому договору. Где проходит линия, позволяющая отделить запуск как национальное достижение и простую покупку?

— В каждом проекте эта граница имеет свои особенности, правильнее оценивать цель самого космического аппарата. Есть такие аппараты, целью которых является престиж. Их как раз чаще просто покупают.

Например, израильский аппарат «Берешит». Его называли первым частным аппаратом на Луне. На деле это просто первый лунный аппарат, профинансированный частным капиталом. Потому что строило его государственное космическое агентство Израиля и государственное предприятие.

Те же самые малайзийский и белорусский спутники, запущенные вместе с «Ахмат-1», вышли из одной лаборатории российской компании Sputnix. Но кто платит, тот и называет его своим. Деньгами определяется принадлежность спутника, но не его реальное происхождение.

— То есть малайзийские газеты могут сообщить о запуске национального спутника, опустив детали?

— Могут внизу написать «в сотрудничестве с российским предприятием». Точно так же и Кадыров написал: чеченский спутник, созданный в сотрудничестве с Юго-Западным госуниверситетом. Хотя фактически ЮЗГУ и построил спутник «Ахмат-1». Но формулировка всех устраивает.

А есть спутники с конкретными производственными задачами. Например, построенный «Роскосмосом» серьезный профессиональный аппарат для съемки поверхности Земли EgyptSat-2. Для простоты Египет может просто получать фотографии со спутника — и все. Но такова потребность правительства Египта, это не спутник престижа.

А вот если государство хочет развивать свою космическую индустрию, оно не может начинать с собственных Циолковских и Королевых — слишком велик отрыв. И ему проще заручиться сторонним опытом.

Вот так Объединенные Арабские Эмираты запускали «свой» построенный в США аппарат на Марс японской ракетой.

Но при этом Эмираты возили своих специалистов в США, американцев пригласили к себе в Национальный космический центр имени Мохаммеда бин Рашида. И у себя они уже проводили наземные испытания аппарата. То есть постепенно инженеры из Абу-Даби строили лаборатории, перенимали чужой опыт и нанимали специалистов.

В следующем проекте они смогут увеличить, если так можно выразиться, локализацию. Придет время, и при известном упорстве Эмираты будут иметь необходимые кадры и смогут производить космические аппараты самостоятельно. Это логичный путь развития собственных компетенций.

Если Чеченский госуниверситет не собирается останавливаться на единственном студенческом проекте, он тоже должен получить финансирование и пройти эту дорогу, по которой пошли Эмираты.

— Кадыров — человек амбициозный и сравнивает свою республику с самыми успешными исламскими странами. Эмираты для него — пример в части инноваций. Как вы оцениваете достижения ОАЭ?

— По уровню инновационного развития Чечня и Объединенные Арабские Эмираты рядом не стояли. В Абу-Даби это результаты серьезной государственной политики диверсификации экономики и создания собственных инженерных кадров. Думаю, до полета «Ахмат-1» президент Чечни мог и не знать о нем.

Если бы он продал один из своих «хаммеров» и помог ребятам из своего университета, они могли бы построить спутник намного больше и интереснее. Видимо, он и не догадывался о серьезном значении проекта для собственного престижа. Поэтому «Ахмат-1» был построен без серьезного участия родной власти, через федеральную образовательную программу.

Не исключено, что теперь Кадыров что-то вложит из республиканских средств, когда увидел такой результат. Можно ведь показать, что Чечня в области инноваций не хуже стран Персидского залива.

— Но и Эмираты тоже не будут стоять на месте. Недавно они на Луну собрались.

— Делают они все, конечно, «дорого-богато». Запустить на Марс космический аппарат за несколько сот млн долларов мало кто может себе позволить. Эта страна сейчас находится на этапе активного заимствования. Там уже построены серьезные лаборатории, испытательный центр, сборочное производство. Проблемы только с людьми, которые должны испытывать, собирать и работать в лабораториях.

— А сколько там собственных ученых и инженеров?

— В Космическом центре имени Мохаммеда бин Рашида по большей части работают уже свои граждане. Марсианский аппарат собирали в Боулдере Колорадо, т.е. в США. А вот арабский луноход хотя и сделали в Японии, но собирали его уже в Эмиратах.

И хотя это отчасти можно сравнить со сборкой конструктора, такая работа уже требует определенной квалификации и опыта. Для того все и затевалось. Несмотря на то что арабский луноход в итоге разбился о поверхность Луны, Эмираты получили первый опыт создания очень сложной космической техники. Этим опытом полет лунохода уже окупился. Придет время, и они развернут собственное производство.

И вот какие еще интересные и довольно неожиданные результаты получились.

В составе Космического центра имени Мохаммеда бин Рашида 80% специалистов — женщины!

Казалось бы, в консервативной мусульманской стране положение женщин сложное. Им и машину разрешили водить совсем недавно.

Участие женщин в различных профессиях определено религиозными запретами и суждениями авторитетов — запрещено пока очень многое. Но оказалось, что про космонавтику ни в Священном Писании, ни в мыслях религиозных деятелей ничего не было. Им в голову не приходило эту область регламентировать. В результате оказалось, что арабским женщинам можно строить космические аппараты и запускать их на Луну — пророк Мухаммед этого не запрещал.

— Все же тут чувствуется и политика государства.

— Без сомнения. Но это реальный карьерный лифт для женщин, внезапно появившийся в очень консервативной арабской стране. В других отраслях им гораздо труднее.

Валерий Ширяев

* Соцсеть входит в компанию Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.

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