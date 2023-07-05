В Китае создали “умный” велосипед, с которым можно поболтать

Китайская компания Urtopia представила электрический велосипед Fusion, который включает поддержку чатбота ChatGPT. Об этом пишет Gizmochina.

Утверждается, что Fusion обеспечивает уникальное взаимодействие между искусственным интеллектом и ездой на велосипеде. ChatGPT может поддерживать естественный разговор с велосипедистом, предоставлять информацию о маршрутах и регулировать настройки велосипеда в зависимости от условий и целей. Fusion также может использоваться с такими приложениями, как Apple Health и Strava, которые позволяют следить за показателями здоровья и отслеживать физическую активность. Он также поставляется с устройством GPS-слежения.

Urtopia Fusion, по словам производителя, является прорывом в велосипедной индустрии, он превращает велосипед в помощника, помогающего велосипедистам получать больше пользы от тренировок.

Стоимость и дата начала продаж электровелосипеда с ChatGPT не разглашаются.