 

В Китае создали “умный” велосипед, с которым можно поболтать

05.07.2023, 17:05, Разное
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Китайская компания Urtopia представила электрический велосипед Fusion, который включает поддержку чатбота ChatGPT. Об этом пишет Gizmochina.

Утверждается, что Fusion обеспечивает уникальное взаимодействие между искусственным интеллектом и ездой на велосипеде. ChatGPT может поддерживать естественный разговор с велосипедистом, предоставлять информацию о маршрутах и регулировать настройки велосипеда в зависимости от условий и целей. Fusion также может использоваться с такими приложениями, как Apple Health и Strava, которые позволяют следить за показателями здоровья и отслеживать физическую активность. Он также поставляется с устройством GPS-слежения.

Urtopia Fusion, по словам производителя, является прорывом в велосипедной индустрии, он превращает велосипед в помощника, помогающего велосипедистам получать больше пользы от тренировок.

Стоимость и дата начала продаж электровелосипеда с ChatGPT не разглашаются.


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