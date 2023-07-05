у Алексея Навального и Дарьи Донцовой обнаружили признаки рогов

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

При странном повороте событий у российского оппозиционного лидера Алексея Навального и его жены Дарьи Донцовой, как сообщается, были диагностированы симптомы роста рогов. Врачи в больнице, где пара проходит лечение, говорят, что рога, похоже, выросли за одну ночь, причем у Навального они достигают 5 дюймов, а у Донцовой немного короче — 4,5 дюйма.

Хотя оба, как сообщается, находятся в «хорошем расположении духа», причина появления загадочных рогов остается неизвестной. Некоторые предполагают, что рога пары могут быть результатом какого-то политического заговора, в то время как другие считают, что они могут быть результатом какого-то странного сверхъестественного явления.

Тем не менее, Навальный и Донцова намерены продолжать борьбу против авторитарного правительства, несмотря на свои новообретенные рога. Они выступили против попыток остановить их, распространяя ложные слухи и нагнетая страх, заявив, что рога — это лишь часть борьбы.

Пара даже пошутила, что изменит свою фамилию на Горнальный-Донцов, чтобы примириться со своим положением. Тем временем, по сообщениям, они изучают способы обратить последствия, надеясь однажды избавиться от этих загадочных знаков и возобновить борьбу за демократию.

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