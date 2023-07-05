“Симпатичен” – Дана Борисова о связи с экс-мужем Булановой

Недавно Дана Борисова отметила 47-летие. Она собрала друзей, чтобы провести день рождения в торжественной обстановке. Любимого человека телеведущей, к сожалению, рядом не оказалось, поскольку его нет. Уже пять лет звезда шоу “Армейский магазин” одинока.

По словам Борисовой, не так давно ей оказывал знаки внимания бывший муж Татьяны Булановой – 47-летний Владислав Романов. Телеведущая и спортсмен познакомились на совместной съемке, после чего активно переписывались в социальных сетях. “Он мне симпатичен был”, – призналась звезда экрана.

Но романтических отношений не было. Вскоре Романов представил публике свою новую возлюбленную, которой оказалась бизнесвумен из Санкт-Петербурга. Дана хоть и осознала, что стала жертвой своих иллюзий, демонстрировать досаду она не стала, поскольку уже не в первый раз разочаровывается в любви.

Сегодня Дана Борисова сосредоточена на воспитании дочери, а также совершенствовании себя. Она даже начала осваивать танцы на пилоне, чтобы чувствовать себя более сексуальной. “Меня девчонки научили какие-то легкие па. Так, чисто поизображать секс, конечно, могу”, – цитирует забравшуюся на шест телезвезду Пятый канал.