 

Михалков жестко осадил коллегу по цеху: Никогда не будет у меня сниматься

05.07.2023, 16:15, Разное
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О времена, о нравы! Скандалы в российском шоу-бизнесе похожи на стычки диких зверей. А все потому что гордыня, чванливость и звездная болезнь к хорошему не приводят. Пока простые смертные мечтают жить в мире и согласии, Никита Михалков и его коллега по цеху жалят друг друга колкостями практически на пустом месте.

А все началось с того, что актер российских сериалов (среди которых “Нюхач”, “Эпидемия”, — Прим. ред.) Кирилл Кяро высказался о позднем творчестве режиссера. В интервью артист заявил, что Никита Михалков для него неподходящий партнер в плане работы, так как они слишком разные люди.

77-летний кинодеятель публично ответил на это заявление, причем в отнюдь не дружелюбной манере. Никита Михалков жестко осадил Кирилла Кяро без всяких церемоний.

“С волнением и большим интересом прочитал, что артист Кяро никогда не будет у меня сниматься”, — начал свою речь режиссер. Затем он добавил, что узнал о существовании Кяро из той же заметки, пишет ОСН.

Мнения россиян, наблюдавших за полемикой, разделились. Одни решили, что Никита Михалков отреагировал с юмором, другие же сочли ответ обидным и циничным. Возможно, чтобы быть лояльнее к окружающим, людям нужно вовремя обращаться к психологу. О тревожных признаках в поведении сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.


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