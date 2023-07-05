На приматах испытывают терапию старения

Первые испытания терапии старения на приматах прошли успешно. В ходе работы ученые использовали различные подходы, включая генетическое изменение, фармакологическую терапию и техники регенерации тканей.

Например, некоторые исследования с фармакологической терапией показали увеличение продолжительности жизни и замедление процессов старения у мышей. Они использовали различные препараты, включая метформин, резвератрол и рапамицин, которые оказали положительное влияние на процессы старения.

В других исследованиях, генетические изменения позволили увеличить жизненный цикл мышей и обезьян. Ученые модифицировали гены, связанные со старением и долголетием, что привело к замедлению процессов старения и улучшению здоровья животных.

Также были проведены исследования по использованию техник регенерации тканей для медленного старения. Ученые обнаружили, что восстановление поврежденных тканей может привести к замедлению старения и увеличению продолжительности жизни.

В целом, результаты первых испытаний терапии старения на приматах обнадеживают и открывают новые возможности для разработки методов продления жизни и борьбы со старением у людей. Однако, необходимы дальнейшие исследования и клинические испытания, чтобы определить эффективность и безопасность таких методов для человека.