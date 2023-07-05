 

На приматах испытывают терапию старения

05.07.2023, 16:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Первые испытания терапии старения на приматах прошли успешно. В ходе работы ученые использовали различные подходы, включая генетическое изменение, фармакологическую терапию и техники регенерации тканей.

Например, некоторые исследования с фармакологической терапией показали увеличение продолжительности жизни и замедление процессов старения у мышей. Они использовали различные препараты, включая метформин, резвератрол и рапамицин, которые оказали положительное влияние на процессы старения.

В других исследованиях, генетические изменения позволили увеличить жизненный цикл мышей и обезьян. Ученые модифицировали гены, связанные со старением и долголетием, что привело к замедлению процессов старения и улучшению здоровья животных.

Также были проведены исследования по использованию техник регенерации тканей для медленного старения. Ученые обнаружили, что восстановление поврежденных тканей может привести к замедлению старения и увеличению продолжительности жизни.

В целом, результаты первых испытаний терапии старения на приматах обнадеживают и открывают новые возможности для разработки методов продления жизни и борьбы со старением у людей. Однако, необходимы дальнейшие исследования и клинические испытания, чтобы определить эффективность и безопасность таких методов для человека.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Xiaomi назвала смартфон, который получил больше всего оценок пользователей

05.07 / Индия увеличивает кредитование Африки в гонке с Китаем

05.07 / Мнение: О страшном случае с обычным подростком… Что там с «непоротым поколением»?

05.07 / Законопроект: гомосексуалисты, которые придут лечиться добровольно, отделаются условными сроками

05.07 / Дерзкие брови, темная помада и разные цвета теней: тенденция «антибьюти» как вызов традиционным стандартам красоты

05.07 / Мнение: Двое гуляют по Киеву

05.07 / Сокуров про фотографию

05.07 / Google решил взять под контроль весь контент в Интернете

05.07 / В тренде апельсин со сливками – особенности летнего маникюра

05.07 / На сайте президента России опубликуют график судьбоносных обращений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика