Обозреватель The Hill – вопрос о профпригодности Байдена пора поставить ребром

Несмотря на то что Джо Байден раз за разом допускает оговорки и вообще странно ведёт себя на публике, американские СМИ, которые никогда не стеснялись обсуждать умственное состояние политиков, почему-то не хотят задавать вопросы о том, что происходит с главой государства и пригоден ли он к исполнению президентских обязанностей, пишет в своей статье для The Hill внештатный обозреватель издания Бекет Адамс. По мысли Адамса, президентские выборы уже не за горами, а значит журналистам пора бы проснуться и начать открыто обсуждать состояние президента.



AP

В минувшую среду президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции снова допустил оговорку: глава государства заявил журналистам своего пула, что российский президент Владимир Путин «явно терпит поражение в конфликте против Ирака», пишет на страницах The Hill внештатный обозреватель издания Бекет Адамс. Как отмечает автор, Ирак с Украиной Байден перепутал уже не в первый раз: не ранее чем во вторник американский лидер, выступая на благотворительном мероприятии в штате Мэриленд, похвастал тем, что Вашингтону удалось «сплотить всю Европу в сопротивлении нападению на Ирак».

Оговорки президента на этой неделе освещались в прессе весьма широко, но всё равно возникает впечатление, что индустрия новостей упорно избегает вопроса, который в таких условиях напрашивается сам собой: «С Байденом вообще всё в порядке?», продолжает Адамс. По мысли журналиста, вопрос этот вполне справедливый, ведь оговорка про Ирак — далеко не отдельная оплошность, а очередной эпизод в целой череде странных, путанных и едва понятных заявлений, которыми отличился нынешний президент.

Так, в нынешнем месяце он успел объявить о планах «построить железную дорогу от Тихого до Индийского океана», после чего «кураторам» американского лидера в Белом доме пришлось в спешном порядке разъяснять, что президент на самом деле имел в виду инициативу по развитию железнодорожной инфраструктуры Африки, предназначенную для того, чтобы связать между собой Тихоокеанское и Индоокеанское побережья континента, напоминает Адамс.

19 июня Байден пообещал обеспечить сохранность 30% земельных и водных ресурсов США… к 2020 году. 16 июня — завершил речь в одном из университетов Коннектикута словами «Боже, храни королеву, блин», которые члены президентского пула объяснить так и не смогли, а представители Белого дома назвали шуткой, предназначенной для одного из присутствующих в аудитории. Ну а кроме того, Байден продолжает заявлять, что его старший сын Бо погиб в Ираке — хотя тот скончался через шесть лет после возвращения оттуда от опухоли головного мозга, перечисляет обозреватель The Hill.

В 2022 году в своём послании конгрессу США Байден заявил: «Путин может сколько угодно окружать Киев танками, но сердца и души иранцев ему не завоевать». В июле того же года в ходе визита в Израиль сказал: «Мы должны каждый день, каждый день продолжать свидетельствовать, чтобы сохранить истину и честь холокоста» (позднее он сам себя поправил, пояснив, что имел в виду не «честь» (англ. honor), а «ужас» (англ. horror)). А чуть ранее в ходе официального мероприятия на территории Белого дома президент поинтересовался, куда же подевалась покойная член палаты представителей Джеки Валорски, по поводу смерти которой он сам выразил соболезнования в официальном заявлении всего за несколько дней до того, пишет Адамс.

Этот список можно продолжать долго, но уже перечисленного вполне достаточно, чтобы понять, что американский президент, «мягко говоря, потерял хватку», констатирует журналист. Но вопрос не только в том, хватит ли Байдену сил на то, чтобы хотя бы дотянуть до конца первого срока, не говоря даже о втором; вопрос ещё и в том, почему американские СМИ отказываются обстоятельно обсуждать состояние президента, полагает он.

Как подчёркивает Адамс, раньше американская новостная индустрия никогда не чуралась таких тем: того же Дональда Трампа чуть ли не в каждой статье обвиняли в том, что он безумен; когда ныне покойный Джон Маккейн выдвигал свою кандидатуру на президентские выборы 2008 года, в новостных выпусках телеканалов постоянно спорили о том, не староват ли он для гонки; трудности Джорджа Буша — младшего с английским языком постоянно становились предметом обсуждений и шуток на ток-шоу; ну а администрации президента Рональда Рейгана и вовсе постоянно приходилось отвечать на вопросы журналистов о том, «превратились ли уже наконец его мозги в картофельное пюре».

Но наступил 2023 год — и хотя все видят, что нынешний президент США путает между собой самые известные мировые события, нахваливает несуществующие инфраструктурные проекты, шатается по сценам и телестудиям так, будто заблудился, и с большим трудом доводит до конца собственные публичные выступления, нормальной для прессы реакции в виде вопросов о том, справляется ли лидер с обязанностями, не слышно, сетует Адамс.

Как отмечает обозреватель The Hill, суть не в том, что СМИ проявляют лицемерие и относятся к одним президентам и политикам не так, как к другим, а в том, что американская публика заслуживает знать, может ли Байден хотя бы по минимуму выполнять те задачи, которые положены ему по должности. А между тем, следующие президентские выборы уже не за горами — и журналистам давно пора проснуться и заняться темой профпригодности кандидатов, убеждён автор.

—