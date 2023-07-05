 

Секретная служба выясняет, как кокаин оказался в Белом доме

05.07.2023, 16:05, Новости дня
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Как показал первоначальный анализ, порошок, обнаруженный недавно в Белом доме, оказался кокаином, пишет The New York Times. В настоящее время Секретная служба пытается выяснить, как это вещество попало в официальную резиденцию президента США.


AP

Первоначальный анализ белого порошкообразного вещества, обнаруженного в Белом доме в воскресенье вечером, показал, что это кокаин, пишет The New York Times.

Как отмечает издание со ссылкой на осведомлённый источник, президент Байден и его семья были в Кэмп-Дэвиде, когда агент секретной службы обнаружил это вещество во время патрулирования западного крыла. Этот инцидент вызвал кратковременное закрытие некоторых частей Белого дома, пока специалисты разбирались, является ли это вещество опасным, говорится в статье.

Позже тем же вечером тест, проведённый членами бригады по работе с опасными веществами, дал результат «гидрохлорид кокаина».

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми заявил, что это вещество было найдено в «рабочей зоне западного крыла». Он также уточнил, что другое сообщение об обнаружении этого порошка в библиотеке Белого дома, было неверным.

Гульельми добавил, что найденное вещество было «отправлено для дальнейшей оценки, и ожидается расследование причин и способа того, как оно попало в Белый дом». Представитель Секретной службы при этом не подтвердил и не опроверг первоначальный вывод о том, что найденный порошок оказался кокаином.

Утром во вторник Байден вернулся в Белый дом с несколькими членами своей семьи, пишет The New York Times.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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