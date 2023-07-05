Xiaomi назвала смартфон, который получил больше всего оценок пользователей

С момента запуска Xiaomi 13 полгода назад в китайском официальном онлайн-магазине бренда было собрано более миллиона отзывов пользователей. Подавляющее большинство из них – положительные. Об этом пишет MyDrivers.

Всего Xiaomi 13 получил 1012 832 отзыва. 99,9% из них – положительные. Xiaomi заявила, что ее флагман 2023 является одним из самых популярных смартфонов компании.

MyDrivers сообщает, что китайские пользователи в подавляющем большинстве отзывов предпочитают Xiaomi 13 чем iPhone 14. Люди часто выбирают смартфоны Xiaomi из-за быстрой зарядки. У iPhone такой функции нет.

Xiaomi 13 также очень хвалят за его небольшой размер. Это редкость среди современных флагманов на Android. Xiaomi 13 оснащен 6,36-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2400 пикселей и частотой до 120 Гц. За производительность новинки отвечает флагманский процессор Snapdragon 8 Gen2 C с частотой до 3,2 ГГц. Система камер состоит из трех модулей. Основной сенсор имеет разрешение 50 МП, а камера с оптическим зумом – 10 МП.

MyDrivers сообщает, что Xiaomi 13 в Китае официально продается за 4000 юаней, что составляет около 50 000 рублей по курсу на 5 июля 2023 года.