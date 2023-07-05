 

Индия увеличивает кредитование Африки в гонке с Китаем

05.07.2023, 15:50, Разное
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Индия увеличила кредитование Африки в попытке получить влияние на этот континент. За последние десять лет она предоставила странам кредиты на общую сумму 32 миллиарда долларов, что составляет 38% от общего объема кредитов, выданных ею. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Харша Бангари, управляющий директор Индийского экспортно-импортного банка, рассказал агентству, что Индия недавно открыла в Африке около 195 кредитных линий на сумму примерно 12 млрд долларов в области здравоохранения, сельского хозяйства и инфраструктуры. По ее словам, это больше кредитов, чем было выдано в Южной Азии за последние десять лет.

Г-жа Бангари назвала свой банк “инструментом индийской экономической дипломатии”. Bloomberg сообщает, что Индия укрепляет свои дипломатические и экономические отношения с африканскими странами в рамках расширения присутствия страны на континенте. Дели ищет возможности для развития африканских стран, которые борются с последствиями СВО на Украине и пандемией, вызванной коронавирусом.

Bloomberg сообщает, что китайское кредитование в Африке наоборот сокращается. До 2020 году Китай одолжит африканским странам 134,6 миллиарда долларов, что почти в 11 раз больше, чем Индия. Кроме того, Китай начал развивать местную добычу полезных ископаемых в Африке. Bloomberg сообщает, что Китай закупает на континенте литий и бокситы.


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