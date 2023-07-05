Мнение: О страшном случае с обычным подростком… Что там с «непоротым поколением»?

Этот реальный случай произошёл на днях. И в нём, «как в капле воды»…

Но сначала — вспомним устойчивый миф. С лёгкой руки релоканта Александра Герцена живёт сентенция, что #Россия, мол, станет нормальной страной, когда в ней вырастет «второе непоротое поколение». Сейчас мы как никогда близко к этому…

И?

Первым «непоротым» можно смело считать детей 1980-х и, особенно, 1990-х. Тогда накрылись разом все идеологические удавки со стороны государства и его аппарат насилия тоже резко ослабел, и в школе тоже. Как-то исчезли октябрята, пионерия, комсомол и школьная форма, а в сочинениях на тему «Кем быть?» стало не зазорным рассуждать о бизнесменах, проститутках и бойцах нетрудовых бригад. Семейное насилие, кстати, тоже стало маргинальным и даже осуждаемым в годы всеобщего либерализма. Теперь все те подросшие детишки сами превратились в родителей, а для их отпрысков настало время невиданной прежде вольницы. Не то, что выпороть поколение, рождённое в «золотых нулевых», стало некому, но даже отругать чадушко за школьную двойку начало считаться «абьюзом» и «тиранией». Некоторые говорят, мол, из этого выросли «снежинки». Но…

Посмотрите правде в лицо.

В Перми 16-летний подросток написал в полицию донос на 83-летнего пенсионера. Не за «развратные действия», как могло бы первым прийти в голову, а за неправильную политическую позицию.

Вкратце дело было так. 83-летний пермяк Александр Никонов ещё в детстве увлёкся историей, и хотя в итоге стал инженером, этого пристрастия не забыл. Потому на #пенсии написал несколько «исторических» книжек о России XX века, где, в частности, осуждал сталинизм как контрреволюционный переворот и агитировал за возвращение к «истинному коммунизму». Не самые оригинальные и востребованные #мысли по нынешним временам, но и явно не «экстремизм». Скорее, обычная графомания на #пенсии, которая никого не заинтересовала. В общем, дедушка решил взять продажу книг в свои руки, вышел на улицу и на свою беду предложил купить экземпляр случайному прохожему.

Тем оказался 16-летний парень, которому вдруг «по приколу» захотелось пообщаться с ветераном. Слово за слово, разговор перешёл от истории к злободневности, и тогда-то пенсионер неосторожно произнёс запрещённое слово из пяти букв. Подросток напрягся и заявил, что вообще-то «идёт специальная военная операция», в ходе которой «наши воюют против фашистов». Потерявший нюх дедушка неосторожно продолжил идеологический диспут заявлением, что «там» якобы не фашисты, а всего лишь националисты, и снова предложил тинейджеру купить книжку, где про всё это «прямо расписано». От столь заманчивого предложения молодой оппонент воздержался и быстро ретировался. А через некоторое время к Александру Никонову подошёл полицейский патруль с предложением «Пройдёмте!».

В отделении его ждал уже готовый протокол об административном правонарушении, где русским по белому значилось, что «гражданин Никонов А.П. … в ходе диалога с С***м Г.А. осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил РФ в период проведения СВО в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан». То есть, судить его будут — и судебная #статистика совсем не в пользу пожилого человека. Причём это уже не первый случай, когда «публичным действием» признаётся обыкновенный разговор.

Но другое не менее важно для понимания происходящего в РФ. Как же так вышло, что и второе «непоротое» поколение — не смотрящее телевизор, погруженное в Тик-Ток и мемасики — легко превращается в павликов морозовых по собственной доброй воле? Того-то хоть голод побуждал, а этих — что?

И каким тогда может оказаться будущее России?

—