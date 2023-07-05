Дерзкие брови, темная помада и разные цвета теней: тенденция «антибьюти» как вызов традиционным стандартам красоты

Вы помните, как антимодное движение в стиле гранж бросило вызов традиционным стандартам красоты в девяностые годы? История, кажется, повторяется. Мы видим непредсказуемую эстетику странных девушек. Но на этот раз мятежный разрыв с классическими стандартами больше касается мейк-апа, прически и т. д., чем одежды.

Устав от устаревших стандартов красоты, ориентированных на мужской взгляд, многие женщины, наконец, начинают преподносить себя так, как им нравится, вместо того, чтобы стремиться порадовать мужчин своей когда-то считавшейся идеальной безупречной кожей, стройными телами, длинными волосами и изящными чертами лица. Вот так и появляется тренд на «антикрасоту». Разберем его основные особенности.

Черная или серая помада

Во многих рекламных роликах и фильмах с участием женщин, соблазняющих и очаровывающих мужчин, у этих женщин красные или розовые «сочные» губы. Почему бы не сделать что-то другое и не использовать черную или серую помаду для более резкого, мрачного и менее ожидаемого образа? Некоторым мужчинам может показаться, что вы выглядите слишком готично на их вкус, но вы будете излучать мощную энергию, раскачивая тренд антикрасоты.

Разные цвета теней

Не беспокойтесь об идеально ровных тенях для век, если вам нравится тенденция антикрасоты, так как использование теней разных оттенков — отличный способ поэкспериментировать с антиерасотой. Например, все знают, что в реальной жизни Марго Робби (которая сыграла Харли Квинн) очень красива и миловидна. Тем не менее, кинозвезда продемонстрировала эстетику анти-красоты в «Хищных птицах» и «Отряде самоубийц», что сделало ее очень правдоподобной в роли Харли Квинн в дополнение к ее игре. Ее контрастные оттенки теней для век были выдающейся частью ее внешности.

Дерзкие брови

Брови всегда были странным образом обсуждаемым аспектом женской внешности. Хотя старые стандарты красоты были сосредоточены на тонких бровях идеальной формы, стандарт 2020-х годов больше касается ношения любого размера и формы бровей, которые лучше всего подходят для лица того или иного человека (в зависимости от его индивидуальных особенностей).

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Но если вы предпочитаете анти-красоту, отдайте предпочтение смелым бровям, таким как обесцвеченные, выбритые, ультрагустые или ультратонкие брови — или даже монобровь.

Явно окрашенные волосы

Когда многие люди окрашивают волосы, они надеются, что этот новый оттенок будет выглядеть максимально естественно. Но когда вы платите столько денег, чтобы покрасить волосы, зачем пытаться сделать так, чтобы они выглядели естественно?

Не стремитесь к натуральности. Воплотите тренд анти-красоты, отдав предпочтение неестественным как для вас оттенкам волос. Почему бы не покрасить свои светло-русые локоны в черный цвет или каштановые волосы в ярко-красный цвет? Суть заключается в том, чтобы все видели, что у вас окрашенные волосы.

Необычный дизайн ногтей

Конечно, элегантный и гладкий маникюр никогда не устареет. Однако в 2020-х годах многие энтузиасты доказывают, что готовы исследовать более уникальные и причудливые стили, а не только классику. Рассмотрите варианты нелепого нейл-арта, который вызовет жаркие споры и бросит обществу вызов.

Татуировки и пирсинг на лице

Эта идея может показаться слишком экстремальной для некоторых людей, но татуировки на лице — лучший способ показать, что вы бросаете вызов устаревшим стандартам красоты. Независимо от того, сделаете ли вы татуировку в виде надписи или крошечной графики на своем лице, вы навсегда останетесь членом клуба антикрасоты. Если вы хотите сделать что-то бунтарское, но не такое бесстрашное, как татуировка на лице, пирсинг в носу, бровях и губах — подходящие варианты.