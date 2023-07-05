Законопроект: гомосексуалисты, которые придут лечиться добровольно, отделаются условными сроками

В связи с открытием в российских поликлиниках кабинетов сексологов и правом последних применять медицинские меры принудительного характера при выявлении половых расстройств (гомосексуализма, бисексуальности и других), в Госдуму внесли законопроект, который гуманизирует эти нормы.

Согласно документу, лица, которые добровольно признаются в принадлежности к ЛГБТ и начнут лечение, не будут получать за это реальные тюремные сроки. Исключительные случаи – когда есть пострадавшая сторона (помимо общества).

– Мы видим тут некоторую коллизию, потому что с одной стороны речь идёт о преступлении, а с другой стороны, это ещё и болезнь, – пояснил глава комиссии по здравоохранению. – Выход может быть только один – гуманизация законодательства. Мы живём в XXI веке и должны проявлять гуманизм, это основа основ. Условный срок, запрет работать с детьми и штраф – максимум, что мы можем предпринять, если человек признался в своём заболевании добровольно и не успел никому нанести вреда.

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