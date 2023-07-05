 

Мнение: Двое гуляют по Киеву

05.07.2023, 14:58, Разное
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Чрезвычайно интересное интервью Гордона с Арестовичем. Но даже безотносительно содержания (Арестович говорит как всегда блистательно) – украинских “переможников” должна шокировать сама форма подачи: двое гуляют по Киеву (кстати, на вид абсолютно мирному городу, только странно безлюдному) – и общаются между собой строго на русском языке! И это в условиях, когда сидящий вроде как тут же рядом президент страны Зеленский (такой же человек с родным русским языком) не может себе позволить даже слова сказать по-русски.

Как так? Ведь, как нам не устают повторять все пишущие комменты украинцы и им сочувствующие, “каждый украинец прекрасно знает украинский”? Гордон и Арестович тоже знают украинский – почему ж они говорят меж собой по-русски, а не на “всем понятном” языке?

Может быть, это интервью для Украины вообще не предназначено, это чисто пропагандистский продукт “на Россию”? Но тогда почему там обсуждается масса внутриукраинских тем, а Гордон каждые 15 минут обещает зрителям свои именные шоколадки за покупку у него некоего “мерча”? Ведь россияне уж точно никаких шоколадок от Гордона получить не смогут, как и купить у него что-либо?

Очевидно, “агитация на Россию” – лишь предлог для свирепой украинской цензуры, чтоб не мешала, а сам Гордон делает интервью прежде всего на Украину, которая слушает… потому что на русском им слушать попросту удобнее и привычнее. Получается своеобразный эффект: с одной стороны, по ходу интервью Арестович интересно и убедительно рассказывает о “неизбежном поражении российской армии” – но, с другой стороны, сам факт, что он это рассказывает на русском непосредственно в Киеве, и никто с этим ничего не может сделать – говорит нам о том, что русский уже победил. И это наша главная и единственная победа – других не надо.

Да других и не будет.

UPD. Ну и фирменная шутка Арестовича, достойная самого Зеленского: “Торт Пригожин – это как торт Наполеон, только без яиц”.

Источник: Размышления вольного социолога


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