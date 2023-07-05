 

Телеканал ТНТ объявил о возвращении на экраны сериала о семье Букиных

05.07.2023, 14:55, Новости дня
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Флагманский сериал телеканала ТНТ “Счастливы вместе” вернется на экраны с новыми эпизодами. Об этом сообщил режиссер Сарик Андреасян в своем телеграм-канале.

“В новом сериале “Букины” в свои роли вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Планируется десять серий”, — цитирует Андреасяна URA.ru. При этом, по информации “Царьграда”, на данный момент не разглашается, кто станет сценаристом и режиссером проекта.


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