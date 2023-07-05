Сокуров про фотографию

Александр Сокуров, режиссер:— Этот снимок избитой в Чечне Елены Милашиной должны увидеть все.

Я осознаю с горечью и отчаянием, что в очередной раз чеченские люди поддерживают преступления, совершаемые их сыновьями и мужьями, братьями, отцами. Преступления против Женщин. Молчит и исламская умма России…Наверное, я и они — мы читаем разные версии Великого Корана…

отсюда

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