Сокуров про фотографию

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05.07.2023, 14:40, Разное
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Александр Сокуров, режиссер:— Этот снимок избитой в Чечне Елены Милашиной должны увидеть все.
Я осознаю с горечью и отчаянием, что в очередной раз чеченские люди поддерживают преступления, совершаемые их сыновьями и мужьями, братьями, отцами. Преступления против Женщин. Молчит и исламская умма России…Наверное, я и они — мы читаем разные версии Великого Корана…

отсюда

Источник: Новая газета


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