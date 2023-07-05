 

Google решил взять под контроль весь контент в Интернете

05.07.2023, 14:30, Разное
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Компания Google опубликовала пересмотренную версию политики конфиденциальности, которая позволяет ей использовать весь контент в Интернете для обучения нейронной сети Bard. Об этом пишет Gizmodo.

Новая политика конфиденциальности доступна только на английском языке. Google заявляет, что может использовать данные, находящиеся в открытом доступе, для разработки и улучшения новых продуктов, а также существующих сервисов. Данные будут использоваться в основном для улучшения и обучения нейронных сетей Google Translate и Bard, а также Cloud AI.

В документе под “общедоступными” понимается вся информация, опубликованная любым сайтом, проиндексированным в поисковой системе Google. Gizmodo сообщает, что компания может эффективно использовать весь открытый интернет. “Google ведет себя так, как будто сам Интернет является его собственной игровой площадкой для искусственного интеллекта”.

Новая политика Google в отношении конфиденциальности вступила в силу в июле 2023 года.


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