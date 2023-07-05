В тренде апельсин со сливками – особенности летнего маникюра

На случай, если вы пропустили: ретро-тренды являются одним из самых больших источников вдохновения для многих самых горячих тенденций сезона, и летний маникюр не является исключением. Например, в сфере нейл-арта актуальным является дизайн «апельсин со сливками», то есть отсылка к девяностым.

Оранжевый — отличный цвет для лета. Он по своей сути символизирует солнечный свет и жизнь. В то же время кремовый оттенок немного «гасит» яркость солнечного оранжевого. В итоге получается весьма гармоничное сочетание.

Этот тренд особенно актуален для тех, кто, возможно, устал от стиля барбикор и хочет выбрать для маникюра любой цвет, кроме розового. Вдохновляемся эффектными идеями трендового в этом сезоне нейл-арта.

Омбре

Если вы думаете, что кремовые ногти всегда должны соответствовать приглушенному оранжевому цвету мороженого, подумайте еще раз. У вас все еще может быть яркий, смелый кремовый маникюр — просто выберите оттенок немного светлее неонового оранжевого.

Прекрасная идея — это сделать плавный переход от кремового к оранжевому оттенку.

Двухцветный французский маникюр

Французский маникюр является классикой, и, поскольку он уже долго существует, то «пережил» множество интерпретаций и вариаций за свою долгую жизнь. Двухцветный французский маникюр — особенно потрясающий вариант, если вы хотите сделать кремово-оранжевый маникюр элегантным и изысканным. Сочетайте светло-оранжевый оттенок с телесным или комбинируйте его с белым, чтобы получить кремовый оттенок.

Однотонный маникюр

Иногда экстравагантный вариант просто не по душе. Если вам импонирует минимализм и вы видите красоту в простоте, тогда не лишайте себя удовольствия сделать однотонное покрытие. Например, приглушенного оранжевого цвета, оттенка чуть переспевшего и залежавшегося на прилавке апельсина.

Если хотите, то можете поступить следующим образом. Просто смешайте кремовый лак с насыщенным оранжевым, и вы получите красивое однотонное трендовое покрытие.

Абстракция

Это может показаться нелогичным, но самый потрясающий маникюр иногда не покрывает весь ноготь. Для визуально интересного, но все же минималистского подхода к кремовым ногтям попросите своего мастера оставить немного свободного места во время окрашивания ногтей. Если хотите, можете использовать несколько разных кремовых оттенков, так как на ваших ногтях останется пустое место, даже пара оттенков не будет вас слишком утомлять. Абстрактные узоры будут смотреться великолепно.

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С блестками

С другой стороны, возможно, минимализм вам не по душе. Тогда есть один верный способ добавить привлекательности вашему маникюру: сделать его блестящим. Добавьте блестящее покрытие поверх ваших кремовых ногтей — и результат вас поразит. Такой нейл-арт особенно эффектно смотрится на длинных ногтях.

Перламутровый лак

Может быть, вам не по душе крайности и не нравится ни скучный минимализм, ни слишком вычурный нейл-арт. В таком случае присмотритесь к перламутровому лаку для ногтей. С таким покрытием маникюр получается нарядным, но не слишком броским. Он подойдет как для работы, так для выхода в свет, посещения торжественного мероприятия.

В стиле семидесятых годов

Есть еще одна тенденция, которая является актуальной в последнее время, – это возрождение узоров и цветов семидесятых. Так вот, стиль семидесятых прекрасно интегрируется не только в гардероб, но также и в нейл-арт. Просто выберите два кремовых оттенка и сделайте узоры в стиле семидесятых.

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Сочетание с другими оттенками

Возможно, вам нравится тенденция оранжево-кремового маникюра. Но вам также могут нравиться и другие цвета ногтей, которые будут в тренде этим летом. Не можете определиться? Так и не надо. Просто покройте каждый ноготь лаком того или иного трендового цвета. У вас получится пестрый и забавный разноцветный маникюр. Только в данной случае старайтесь придерживаться пастельных оттенков.

Френч с яркой окантовкой

Если у вас короткие ногти, то вы вполне можете сделать эффектный френч. Для этого покройте ногтевую пластину молочным лаком. Затем сделайте окантовку на свободном кончике ногтя – очень тонкую линию оранжевого цвета. Затем нанесите финишное покрытие.

В результате у вас получится неброский, но стильный и летний маникюр, который идеально подойдет для любых случаев: и для отдыха, и для работы. Такой нейл-арт хорош тем, что сочетает в себе классику и современность. Он также прекрасно смотрится на ногтях любой формы.