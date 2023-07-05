Реакцию подопытной шимпанзе на реальный мир сняли на видео

В Сети набирает популярность забавное и трогательное видео. 28-летняя шимпанзе по кличке Ванилла впервые видит небо и зеленую траву, выйдя из клетки лаборатории в Нью Йорке, где провела много лет.

До двух лет обезьяна жила в маленькой клетке в Лаборатории экспериментальной медицины и хирургии приматов. В 1995 году учреждение закрыли, а подопытных перевели в калифорнийский спасательный центр. Но и он закрылся в 2019 году.

Позже шимпанзе попала в приют во Флориде. На кадрах обезьяна заходит в просторный открытый вольер и восхищается увиденным.